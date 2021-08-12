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苗栗街友命案帶回一男一女可疑對象 案情待突破釐清

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

36歲徐姓街友上午陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟沙發上，腹部及腰部疑遭人以利刃捅刺，警方根據死者往來對象查訪，中午找到可能涉案的一男一女帶回調查，其中37歲女子疑在案發前後曾出現在現場，但她矢口否認涉案，目前案情仍有待突破。

死者徐姓男子是街友，常在苗栗市南苗地區遊蕩，並以貓裏山公園附近地下道旁的土地公廟為家，今上午8點左右，有婦人到土地公廟上香，驚見徐男趴在沙發上，地面大片血跡，趕緊報案，消防局救護人員趕到現場，但男子已明顯死亡，身上有數處穿刺刀傷。

附近居民表示，徐姓街友平常會接受居民提供吃剩的食物，並以土地公廟為家，與附近人家相處並無異狀。

苗栗警分局在案發後成立專案小組調查，但目前並未尋獲凶器等證物，警方根據死者生前往來的情況，找到一男一女可疑對象，女子疑似被徐男追求，且曾出現在案發現場，但無充分證據證實，女子也否認涉案，案情仍有待突破及釐清。

徐姓街友上午陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹部及腰部疑遭人以利刃捅刺身亡。圖／讀者提供
徐姓街友上午陳屍在苗栗市貓裏山公園附近一間土地公廟的沙發上，腹部及腰部疑遭人以利刃捅刺身亡。圖／讀者提供
苗栗市一間土地公廟發生街友遭刺殺身亡命案，專案小組人員在周邊尋覓相關跡證。記者胡蓬生／攝影
苗栗市一間土地公廟發生街友遭刺殺身亡命案，專案小組人員在周邊尋覓相關跡證。記者胡蓬生／攝影
苗栗市一間土地公廟發生街友遭刺殺身亡命案，專案小組人員在周邊尋覓相關跡證。記者胡蓬生／攝影
苗栗市一間土地公廟發生街友遭刺殺身亡命案，專案小組人員在周邊尋覓相關跡證。記者胡蓬生／攝影
苗栗市一間土地公廟發生街友遭刺殺身亡命案，專案小組人員在周邊尋覓相關跡證。記者胡蓬生／攝影
苗栗市一間土地公廟發生街友遭刺殺身亡命案，專案小組人員在周邊尋覓相關跡證。記者胡蓬生／攝影

土地公 街友

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