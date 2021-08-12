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獨居長輩講電話跌倒斷訊 汐止警獲報即時救援

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導

獨居於汐止區劉女跌倒，汐止員警及消防人員趕到，抬上擔架送醫治療。 圖／觀天下有線電視提供
獨居於汐止區劉女跌倒，汐止員警及消防人員趕到，抬上擔架送醫治療。 圖／觀天下有線電視提供
獨居汐止區劉女(41年次)與其妹妹通電話時突然發出”唉唷”一聲後斷訊！因可能是失足跌倒，其妹妹並趕緊報警請求協助。經汐止員警及消防人員趕到，發現劉姓婦人倒臥於客廳，意識清楚但無法動彈，抬上擔架送醫治療，劉姓婦人家屬對於警消等人員能及時到場協助表達感激！

橫科派出所所長吳承勳、警員張靖梅等2員正在擔服巡邏勤務，接獲通報便立即趕赴現場，派出所值班員警也同步通知消防隊、宜興里里長陳清溪到場，為掌握緊急救援時效，員警依報案人的指示找尋到家中的備用鑰匙，與相關之救護人員一同進入屋內，發現劉姓婦人倒臥於客廳，意識清楚但無法動彈，並稱當時正準備要去曬衣服，結果不小心摔倒了，經醫護人員檢查認為有到醫院檢查之必要，遂抬上擔架送醫治療。

汐止警分局呼籲，獨居之年長者因常有慢性疾病或行動不便的情形，尤其是不小心跌倒易造成嚴重之身體傷害，建議隨身攜帶行動電話，或安裝家用緊急救援通報系統等，才能在危機發生時立即通報協尋，避免憾事發生。

汐止 獨居 醫護人員

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