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誤信投資海外房地產可牟暴利 新竹婦人遭詐近百萬元

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣新埔警分局近日接獲多起銀行報案，都是民眾前往銀行匯款到投資公司，但該投資公司帳戶早已列為警示帳戶，卻仍有婦人上當，以為投資海外房地產能輕鬆獲取暴利，先後接連匯款數十萬元，才被行員及警員擋下。

新埔警方表示，10日新埔郵局就通報有民眾稱，有投資公司以代為投資股票藉以獲利的方式，請受害人將帳戶現金新台幣50萬元領出後，再以匯款方式匯入指定帳戶；不過這種手法郵局人員早已有警覺，立即就給予攔阻，並報警處理。

沒想到隔天，上海銀行也報警稱，有婦人同樣誤信詐騙集團假冒的投資公司話術，詐騙集團人員更自稱香港某建設公司的財務長，誘使受害婦人拿出資金投資海外房地產，就能輕鬆坐享房地產價格飆升紅利。

該名受害婦人見有賺錢機會，馬上就匯款70萬元到對方指定的香港某臨時帳戶，沒想到沒過多久，又接到自稱是「香港公安局」的來電，稱婦人的海外投資需要補繳關稅，因此婦人又再次前往銀行準備匯出40萬元新台幣，甚至行員阻攔婦人都不聽勸。

直到婦人的女兒在警方通知下趕來，才勸說婦人不要再匯款，畢竟經員警查詢，該臨時帳戶也早已被列為警示帳戶，明顯是詐騙集團圈套。

不過，員警事後也無奈表示，其實常發生這類詐騙案件，但員警到場處理不但沒有被民眾感謝，還常被認為是在阻擋財路，更會嫌棄行員或員警過問太多，不過站在警方立場，也是能阻止一件是一件，警政單位也會持續與轄內各金融機構及超商的強化聯繫機制，保障民眾財產安全。

新竹縣近日接連發生自稱投資公司的電話，要民眾匯款到指定帳戶就能代為投資賺取獲利。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣近日接連發生自稱投資公司的電話，要民眾匯款到指定帳戶就能代為投資賺取獲利。記者巫鴻瑋／翻攝

詐騙集團 房地產 香港

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