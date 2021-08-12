誤信投資海外房地產可牟暴利 新竹婦人遭詐近百萬元

新竹縣新埔警分局近日接獲多起銀行報案，都是民眾前往銀行匯款到投資公司，但該投資公司帳戶早已列為警示帳戶，卻仍有婦人上當，以為投資海外房地產能輕鬆獲取暴利，先後接連匯款數十萬元，才被行員及警員擋下。

新埔警方表示，10日新埔郵局就通報有民眾稱，有投資公司以代為投資股票藉以獲利的方式，請受害人將帳戶現金新台幣50萬元領出後，再以匯款方式匯入指定帳戶；不過這種手法郵局人員早已有警覺，立即就給予攔阻，並報警處理。

沒想到隔天，上海銀行也報警稱，有婦人同樣誤信詐騙集團假冒的投資公司話術，詐騙集團人員更自稱香港某建設公司的財務長，誘使受害婦人拿出資金投資海外房地產，就能輕鬆坐享房地產價格飆升紅利。

該名受害婦人見有賺錢機會，馬上就匯款70萬元到對方指定的香港某臨時帳戶，沒想到沒過多久，又接到自稱是「香港公安局」的來電，稱婦人的海外投資需要補繳關稅，因此婦人又再次前往銀行準備匯出40萬元新台幣，甚至行員阻攔婦人都不聽勸。

直到婦人的女兒在警方通知下趕來，才勸說婦人不要再匯款，畢竟經員警查詢，該臨時帳戶也早已被列為警示帳戶，明顯是詐騙集團圈套。