影／開挖土機偷荖濃溪河床櫸木、紅繪 2山老鼠被活逮

熱帶低壓和西南氣流上周造成南部地區連日超大豪雨，山區大量漂流木被大水沖刷至河床，林務局屏東林管處在主要河川勘查漂流木，發現有人在偏僻的屏東縣里港鄉荖濃溪流域河床，以挖土機竊取大型漂流木，保7總隊第8大隊等單位10日深夜前往突襲，當場查獲2名山老鼠，查扣挖土機1部、鋼索3條、台灣櫸木2支、紅檜及松木各1支，總重4409公噸，訊後依違反森林法及刑法竊盜罪嫌移由屏東地檢署偵辦。

南部連日超大豪雨，導致大量的漂流木、垃圾及雜物被沖刷至河川及沙灘，屏東縣政府漁港管理所第一時間啟動清理機制，協助恢復航道安全外，屏東林管處也就主要河川的漂流木勘查及後續註記、辨識、檢尺、打撈、集運，也在偏僻的屏東縣里港鄉荖濃溪流域河床，發現有人以挖土機竊取大型漂流木，伺機載離。

保7總隊第8大隊10日深夜會同屏東林管處人員、里港警分局前往突襲，在溪床旁當場查獲徐姓、鍾姓2名男子，正以大型的挖土機盜取大型直徑材積漂流木，並以鋼索綑綁準備拖運，包含貴重木台灣櫸木、紅檜和松木等，合計總重4409公噸，扣得林木已發還屏東林管處保管。

警方呼籲漂流木為全民所有，需經地方政府公告後，且符合相關規定，否則不得任意撿拾，以免觸法。若民眾擅自撿拾或搬運漂流木，依森林法第50條及52條規定，竊取森林主、副產物，將處1至7年有期徒刑，若為貴重木，加重其刑至二分之一，併科贓額10至20倍罰金。