金門海巡又添新利器！新造100噸級巡防艇航抵料羅港

金門海巡又添新利器！海巡署艦隊分署新造第6艘100噸級巡防艇10073艇，今日由艇長呂浩名分隊長帶隊航抵金門料羅港，金門海巡隊特地安排10039艇於港外噴水迎接，並舉行簡單接艇祈福儀式，正式宣告10073艇加入金門海巡隊陣容，執行海域執法、救生救難與國境防疫任務。

黃魚汛期即將來臨，新造100噸艇的加入，可強化金門海巡隊護漁能量，金門海巡隊表示，這艘新艇是「強化海巡編裝發展方案」，由台灣國際造船股份有限公司基隆廠承造，與現役同型船相較之下，其總噸位達175噸，引擎及操縱系統分別採用歐規德國MTU高速主機與瑞典MJP噴射操船系統，航速最高可達30節（約56公里），續航力更達1200浬，藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總噸位，有效提高航行穩度與適航性。

今天的接艇祈福儀式，金門海巡隊副隊長李志平也率同仁前往迎接，金門海巡隊組主任陳建文說，這艘100噸級巡防艇同時配載1艘艉放式小艇（最大航速可達29節、續航力2小時），必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，優異的船體結構與動力系統，可大幅提升金門海巡隊在東北季風期間的執勤效能。