影／失智、失語又迷途 定位手環失效侄輩心急尋姑姑

台中市76歲符姓婦人前天外出後沒有返家，同住的侄子打開定位手環系統卻故障，因為姑姑失智、失語、重聽且行動不便，侄子趕緊報警。警方靠著手環最後定位地點展開地毯式搜索，在約1公里外巷弄發現符婦，婦人行動不便跌倒，衣服沾濕泥巴，警方細心攙扶上警車，護送返家。

撿拾資源回收維生的符姓婦人，前天(10日)上午獨自外出就沒有返家，由於符婦之前有過多次迷途紀錄，家屬替她配戴定位手環，但當天侄子卻發現定位系統只顯示在在神岡區神林路70巷60號附近，就沒了訊號，擔心姑姑有異狀，趕緊報警。

台中市警察局豐原分局神岡所警員吳明揚先在神林路70巷附近尋找，以同心圓、地毯式方式搜索，終於在１公里外，神岡區與大雅區交接處的庄前路尋獲符婦。

前幾天台中降下大雨，路面積水濕滑，符姓婦人行動不便跌倒在地，警方尋獲時，婦人衣服沾溼泥巴，四肢輕微擦挫傷，飽受驚嚇。警方立即請婦人坐上警車休息，吳員細心提醒「慢慢來、慢慢來」，並協助婦人上車。