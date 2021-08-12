影／失智、失語又迷途 定位手環失效侄輩心急尋姑姑
台中市76歲符姓婦人前天外出後沒有返家，同住的侄子打開定位手環系統卻故障，因為姑姑失智、失語、重聽且行動不便，侄子趕緊報警。警方靠著手環最後定位地點展開地毯式搜索，在約1公里外巷弄發現符婦，婦人行動不便跌倒，衣服沾濕泥巴，警方細心攙扶上警車，護送返家。
撿拾資源回收維生的符姓婦人，前天(10日)上午獨自外出就沒有返家，由於符婦之前有過多次迷途紀錄，家屬替她配戴定位手環，但當天侄子卻發現定位系統只顯示在在神岡區神林路70巷60號附近，就沒了訊號，擔心姑姑有異狀，趕緊報警。
台中市警察局豐原分局神岡所警員吳明揚先在神林路70巷附近尋找，以同心圓、地毯式方式搜索，終於在１公里外，神岡區與大雅區交接處的庄前路尋獲符婦。
前幾天台中降下大雨，路面積水濕滑，符姓婦人行動不便跌倒在地，警方尋獲時，婦人衣服沾溼泥巴，四肢輕微擦挫傷，飽受驚嚇。警方立即請婦人坐上警車休息，吳員細心提醒「慢慢來、慢慢來」，並協助婦人上車。
侄子向警方透露，姑姑領有智力障礙手冊，多年前重聽後逐漸失語，不愛說話，老年後行動不便，發生過多次獨自外出拾荒卻迷途，家屬只好替姑姑配戴定位手環，沒想到姑姑跌倒受傷也撞壞定位系統，還好警方1小時內尋獲姑姑，家人這才放心。
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