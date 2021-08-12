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棄嬰後還搭車到內湖上班 警靠一片口罩追到生母
43歲陳女今天上午5時許因腹痛起床，衝到廁所後發現「不小心流出」一具嬰兒，陳女見狀一時心慌，將嬰兒包起後丟到廁所垃圾桶內，未告知家人就將垃圾袋連嬰兒一同丟到垃圾車，再若無其事前去內湖上班，警方調閱監視畫面，到內湖將陳女帶回，目前正詢問筆錄中。
據了解，陳女已婚，在內湖一棟大樓內的公司擔任會計，與丈夫生有兩個小孩，一個就讀國中、一個正在讀高中，家就住在新莊中港路附近，與兄長同住。警方調查，女嬰剛出生不久，被包裹在垃圾袋內丟棄到垃圾車內。該垃圾車定期會在上午6時到中港路上定點進行垃圾收運，6時50分左右，清潔隊員見垃圾即將滿溢，便啟動垃圾車斗將垃圾捲入，未料一個袋子沒綁緊，從中掉出一個嬰屍，嚇得清潔員趕緊報警。
警方循線調閱監視畫面，透過垃圾車後方行車紀錄器比對垃圾袋大小，再檢查垃圾帶內物品，發現垃圾袋內有剩餘胎盤。經比對垃圾袋內遺棄物，以丟棄的口罩循線追查到一名女子戴著口罩、騎著腳踏車到垃圾車後丟垃圾，鎖定陳女涉有重嫌，到她家敲門時陳女已不在，剩下就讀國中的兒子正在上線上課程。
警方透過電話聯繫陳女，她十分緊張，由警方從內湖將他帶回警局詢問筆錄。陳女供稱，她只知道最近變胖了，但最近因疫情影響，不敢去看醫生，且月經也照常來，堅稱不知道自己懷孕。
今天上午她因腹痛痛醒，跑到廁所如廁，發現一坨不明黑色物體「不小心流出」，嚇得她沒確認是甚麼物體，就將黑色物體以黑色破壞袋包起，再丟到廁所環保垃圾袋騎著腳踏車到住家附近的定點垃圾車丟棄，返家後便搭乘公車前往內湖上班，警方對於其說詞存疑。
檢警今天下午1時許相驗後，發現女嬰約七月大，有臍帶繞頸的情況發生，將解剖釐清女嬰出生後是否有呼吸，釐清陳女相關刑責。
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