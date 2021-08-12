買海產民眾倒車不慎撞落港邊看海夫妻 丈夫未脫離險境

高雄市梓官區一名張姓男子昨天傍晚到蚵子寮漁港買海產，駕車想要退停車時，疑不慎將坐在港邊看海的何姓夫婦撞落海，張男立即跳海與海巡人員將2人救起，何男一度失去呼吸心跳，急救、送醫後目前還在加護病房插管治療，妻子許女則已出院，警方詢後依過失傷害案件辦理中。

據了解，何男（64歲）與許女（61歲）昨天下午5時許剛買完海產，坐在港邊緣石看海，疑遭倒車準備停車的張男（65歲）轎車一時未注意後方撞落海，海巡署南部分署第11岸巡隊獲報派遣1艇1車7人前往救援，並通報警消到場協助。

張男發現將人撞下海，立即跳下去救人，與海巡人員一起將何姓夫婦救到漁船甲板上，何男生命徵象微弱，由海巡人員實施CPR後恢復呼吸心跳，再由海巡人員駕駛橡皮艇運回岸上送醫。