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買海產民眾倒車不慎撞落港邊看海夫妻 丈夫未脫離險境

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市梓官區一名張姓男子昨天傍晚到蚵子寮漁港買海產，駕車想要退停車時，疑不慎將坐在港邊看海的何姓夫婦撞落海，張男立即跳海與海巡人員將2人救起，何男一度失去呼吸心跳，急救、送醫後目前還在加護病房插管治療，妻子許女則已出院，警方詢後依過失傷害案件辦理中。

據了解，何男（64歲）與許女（61歲）昨天下午5時許剛買完海產，坐在港邊緣石看海，疑遭倒車準備停車的張男（65歲）轎車一時未注意後方撞落海，海巡署南部分署第11岸巡隊獲報派遣1艇1車7人前往救援，並通報警消到場協助。

張男發現將人撞下海，立即跳下去救人，與海巡人員一起將何姓夫婦救到漁船甲板上，何男生命徵象微弱，由海巡人員實施CPR後恢復呼吸心跳，再由海巡人員駕駛橡皮艇運回岸上送醫。

何男目前還在醫院急診插管治療中，還沒恢復意識，許女經救治後已出院，警方詢後依過失傷害罪嫌調查中。

高雄梓官區一名張姓男子駕車倒車時不慎將坐在港邊緣石的何姓夫妻撞落海，何男一度失去生命徵象，海巡人員實施CPR救回。記者陳玫伶／翻攝
高雄梓官區一名張姓男子駕車倒車時不慎將坐在港邊緣石的何姓夫妻撞落海，何男一度失去生命徵象，海巡人員實施CPR救回。記者陳玫伶／翻攝
高雄梓官區一名張姓男子駕車倒車時不慎將坐在港邊緣石的何姓夫妻撞落海，何男一度失去生命徵象，海巡人員實施CPR救回。記者陳玫伶／翻攝
高雄梓官區一名張姓男子駕車倒車時不慎將坐在港邊緣石的何姓夫妻撞落海，何男一度失去生命徵象，海巡人員實施CPR救回。記者陳玫伶／翻攝
高雄梓官區一名張姓男子駕車倒車時不慎將坐在港邊緣石的何姓夫妻撞落海，何男一度失去生命徵象，海巡人員實施CPR救回。記者陳玫伶／翻攝
高雄梓官區一名張姓男子駕車倒車時不慎將坐在港邊緣石的何姓夫妻撞落海，何男一度失去生命徵象，海巡人員實施CPR救回。記者陳玫伶／翻攝

海巡署 傷害罪

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