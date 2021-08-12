聽新聞
test
0:00 / 0:00
買海產民眾倒車不慎撞落港邊看海夫妻 丈夫未脫離險境
高雄市梓官區一名張姓男子昨天傍晚到蚵子寮漁港買海產，駕車想要退停車時，疑不慎將坐在港邊看海的何姓夫婦撞落海，張男立即跳海與海巡人員將2人救起，何男一度失去呼吸心跳，急救、送醫後目前還在加護病房插管治療，妻子許女則已出院，警方詢後依過失傷害案件辦理中。
據了解，何男（64歲）與許女（61歲）昨天下午5時許剛買完海產，坐在港邊緣石看海，疑遭倒車準備停車的張男（65歲）轎車一時未注意後方撞落海，海巡署南部分署第11岸巡隊獲報派遣1艇1車7人前往救援，並通報警消到場協助。
張男發現將人撞下海，立即跳下去救人，與海巡人員一起將何姓夫婦救到漁船甲板上，何男生命徵象微弱，由海巡人員實施CPR後恢復呼吸心跳，再由海巡人員駕駛橡皮艇運回岸上送醫。
何男目前還在醫院急診插管治療中，還沒恢復意識，許女經救治後已出院，警方詢後依過失傷害罪嫌調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言