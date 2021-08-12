影／車內享用廟口餐點 男童的腳被自家車「夾住」待援
1名3歲男童今天與家人到基隆廟口消費，考量疫情未內用，買好小吃等餐飲後帶進休旅車內享用。男童的左小腿陷入第3排座椅和右側車身間縫隙後「拔不出來」，急得哭泣。消防局接獲男童媽媽報案後前往救援，利用撬棒加大空間，5分鐘後讓男童「抽腿」，重獲自由。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點12分接獲報案，有名男童在車內受困，請救協助。消防救護人員趕到現場，男童因心急和疼痛哭泣，救護人員加以安撫，再觀察受困原因及救援方式。
據了解，男童一家五口今天共乘休旅車到基隆廟口夜市消費，防疫期間一群人在攤位內用不方便，因此買齊餐點後，帶回休旅車內享用。過程中3歲男童面朝車子後方，左腳疑踩在第3排座椅時，陷入座椅和車身間的縫隙動彈不得。
消防人員考量座椅無法前後移動，決定用撬棒伸入座椅和右側車身鈑金之間，運用槓桿原理，加大男童左腿部分的空間，順利幫助男童脫困，檢視並無外傷，未送醫。
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