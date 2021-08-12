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才剛加完油...機車竟「連人帶車」直線暴衝撞計程車

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區昨天發生機車暴衝事件。30歲黃姓男子剛加完油，車子要發動駛離加油站，沒想到竟瞬間暴衝，先是撞上加油站旁的機車，最後更衝入車道，直直撞上正在等紅燈的計程車。警方獲報趕抵，黃無酒駕，惟下巴、右手、左膝有擦挫傷，事後將與受害車主談賠償。

黃昨天下午5時許騎機車外出，騎到一半沒油，車子自動熄火，他牽車去鄰近加油站加油，油加完正要離開，不料發動後突然暴衝，他稱「當下有按煞車，但就是停不下來」。

機車從加油站內直線暴衝，撞上2台停放在加油站停車區的機車，又波及到旁邊另3台，共5台全部倒地，但仍擋不住，黃連人帶車繼續暴衝，闖入車道撞上計程車前輪才停止。

黃受到慣性影響，下巴撞上計程車板金，連帶右手、左膝、左腿都有擦挫傷，送三軍總醫院包紮後無礙。

計程車被撞後，駕駛立刻下車查看「傷勢」，雖僅有輕微刮痕，不影響載客，但他不解「也太衰，等個紅燈就被撞」。

據了解，受波及的5台機車多是加油站員工所有，有2台僅輕微倒下並不打算求償；其他受害車主和計程車駕駛，後續將和黃談賠償事宜。

30歲黃姓男子昨日加完油發動機車，竟「連人帶車」爆衝，直到撞上計程車才停下。圖／民眾提供
30歲黃姓男子昨日加完油發動機車，竟「連人帶車」爆衝，直到撞上計程車才停下。圖／民眾提供
30歲黃姓男子昨日加完油發動機車，竟「連人帶車」爆衝，直到撞上計程車才停下。圖／民眾提供
30歲黃姓男子昨日加完油發動機車，竟「連人帶車」爆衝，直到撞上計程車才停下。圖／民眾提供

加油站 計程車 車主

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