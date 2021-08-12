女警霸氣嗆「我是警員編號5476」 詐騙歹徒秒掛電話

台北市一名8旬阿嬤到銀行臨櫃匯款40萬元，中正一警分局女警到場，直接霸氣地接過電話和歹徒對話直球對決，更報上自己的警員編號，即時阻止詐騙。

中正一警分局博愛路派出所警員周芷妮、鍾伯彥，日前擔服巡邏勤務，接獲永豐銀行城中分行通報有民眾疑似遭詐騙需要關懷提問，需要警方到場協助。

兩人趕赴現場，行員指出一旁的老婦邊通電話邊要匯款40萬，很像是聽從電話指示操作，由於擔心老婦遭詐騙，趕緊通報警方到場協助；

警方詢問，老婦說接到姪子的電話，說他臨時急著要用錢，需要40萬元，要老婦馬上到銀行匯錢給他，還提供老婦一支電話號碼誤導老婦確認其身分真偽，老婦雖心存懷疑，但因對方不斷來電催促，只能依照電話指示臨櫃操作匯款。

員警了解後，安撫老婦先別著急，坐下休息跟其他家人打電話確認，問問看其他家人姪子是不是有遇到甚麼困難。

就在員警與老婦解說情形時，假冒姪子的電話又持續來電，員警經老婦同意後直接與對方通話確認身分，對方語帶緊張且無法正確應答警員的質疑，只一直重覆：「你警員編號多少」，女警應答：「我是中正一分局博愛路派出所警編5476，因詢問你身分皆無法回答，我懷疑你是詐騙集團，你要否認嗎？」，聽完對立刻掛電話，讓員警更加確定對方身分，一邊向老婦說明此為詐騙集團常用手法，同時協助封鎖該Line用戶，老婦才頓悟驚覺受騙，打消原本要匯款的念頭。