醉漢撞車先嘴「當我塑膠逆」嗆撂人..小弟沒到先進警所

高雄46歲王姓男子酒後開車撞到張姓男子停在路邊的轎車，王男下車後帶著酒意用台語對張男嗆聲「令北等一下沒帶囡仔來，我卡輸你」、「報警絕對嘎你弄（撞）」、「當作令北塑膠逆」；張男遭威脅後報警，警方獲報後到場，王男秒改口稱囡仔是指「朋友」，意思是找朋友來看修車要多少錢，王呼氣酒測值每公升高達0.77毫克，高雄地檢署偵結，依公共危險罪、妨害自由將他起訴。

檢方調查，王姓男子今年6月9日下午5時許，在高雄市前鎮區某間宮廟與友人狂飲高粱，隔天上午8時許，王男酒意還沒退就開著轎車上路，行經前鎮區新都路一帶時，不小心撞上張男的轎車。

車禍後王男一下車就對著張男用台語狂嗆，「令北等一下沒帶囡仔來，我輸你」、「囡仔來你要承受的住」、「照你報警，令北絕對嘎你弄（撞）」，還引用藝人謝和弦名言「當台灣人塑膠做的喔」，回嗆張男「有本事先走，照你報警，當令北塑膠ㄟ逆？」

張男見王男渾身酒意，擔心若真把王男當塑膠恐遭報復，因此報警求助，警方當天早上8點半到場，對王男實施酒測，王酒測值高達0.77，王口中的「囡仔」還沒抵達現場，自己就被警方依公共危險罪帶回派出所製作筆錄。

王男酒醒後向警方辯稱，囡仔指得是他的朋友，他是要找朋友來看看處理車子要多少錢，否認當時嗆聲要撂人；但張男警詢時指證歷歷，根本沒提到是要找朋友來處理車子。

高雄地檢署偵結，依據警方筆錄、事故現場照片等，認為當時王男語氣激動，聲量高昂，還用脅迫性用詞，威逼張男不要報警，要他自行承受車損，因此不採信王男說法，全案偵結後，依公共危險罪、妨害自由等2罪，將王男起訴。