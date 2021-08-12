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賊連闖兩次空門偷走「綠水鬼」及60萬元 業者損失百萬

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

一名中年男子9日中午熟門熟路般潛入桃園市介壽路一家人力公司，趁公司下午沒有人在辦公室兩次闖入，第1次拿走1包泡咖啡的奶球，第2次再進來打開辦公室一個櫃子，裡面有近60萬元現金，和一只勞力士綠色水鬼手表價值60多萬元（中古9成新計價），老闆心痛損失100多萬元。

大溪警方表示，該公司已經向圳頂派出所報案，警方也掌握這名男子的身分，正追查他行蹤，同時通知他的家人要他到案說明。

公司員工PO文指出，小偷9日下午2點40分光天化日悠悠哉哉，手上拿著1包冰一邊吃，一邊扳開公司玻璃門進入，先偷1包奶球。3點30又進入偷竊，被他發現放錢跟手表的櫃子，偷走近60萬元現金及綠水鬼名錶，行為非常惡劣。

竊賊進出公司和在辦公室裡的影像全被監視器錄下，頭戴印有「B」的黑色棒球帽、淺紫色短T恤和卡及半長褲，是一名身體壯碩的男子，進出一派輕鬆，戴著口罩完全不避開鏡頭。公司員工在粉團和個人臉書PO文和影片，表示已經報警，也請有看到此人行蹤或認識此人聯繫公司找人。

熟悉勞力士手表者指出，「綠水鬼」是勞力士潛水系列，市場很搶手，10年前30萬元可以買到新表，後來台灣市場交易熱絡行情水漲船高，現在不但售價漲至2倍多，有的店還要求客人如果要買綠水鬼，同時要加買1只其他廠牌表才肯賣。

辦公室監視器錄下竊賊闖空門畫面，員工請網友幫忙指認。圖／「桃園爆爆」PO文畫面
辦公室監視器錄下竊賊闖空門畫面，員工請網友幫忙指認。圖／「桃園爆爆」PO文畫面

勞力士 偷竊 桃園

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