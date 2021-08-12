機車與賓士車相撞騎士傷膝 賓士修車費超過40萬元傷心

陳姓機車騎士今日上午8時許，騎車行經嘉義市高鐵大道與育人路438巷口，與一輛S級賓士轎車發生撞擊，陳摔車初判膝蓋輕傷，送醫治療暫無大礙，但賓士車擋風玻璃、照後鏡碎裂、且水箱破裂，初估維修費至少要40萬元，肇事原因警方調查處理中。

汽車修護廠表示，依照車禍照片外觀顯示，該輛車應該是賓士S級車型，新車價400到500萬元，擋風玻璃、大燈加照後鏡修復更新，大概就要20餘萬元，另外葉子板和車門鈑金烤漆，大概也要10多萬元，全車修復大概要半個月，花費約40萬元，另該處撞擊點應該不致造成水箱破裂，若真的是水箱破裂，可能又要花4萬多元。

嘉義市消防局表示，今天上午8時40分接獲民眾報案，指高鐵大道台糖加油站對面發生車禍，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。救護員到場發現，29歲陳姓騎士機車與賓士轎車發生撞擊，疑撞擊力道太猛烈，賓士轎車擋風玻璃等處受損丶碎裂，機車零件也散落一地。