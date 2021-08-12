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新北汽車行進間起火 整輛車幾乎全燬 駕駛灼傷送醫

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市蘇姓男子今天開車行經板橋區，汽車於行進間突然起火，大火迅速吞噬整輛汽車，消防人員拉水線撲滅火勢後，車子燒得只剩骨架，幾乎全燬，蘇男因手部灼傷送醫，無生命危險。至於確實起火原因有待火調人員進一步鑑定調查。

蘇姓男子（50歲）今天上午10時許開車行經板橋區環河西路4段時，汽車引擎室於行進間突然冒煙起火，大火迅速吞噬整輛汽車，新北市消防局接獲民眾報案，調派消防人車迅趕抵現場，經消防人員拉水線撲滅火勢後，該輛汽車已燒得只剩骨架，整輛車幾乎全燬。

據了解，駕駛蘇男見汽車著火，連忙將車停靠路邊，棄車逃生時，也手部也大火灼傷，由救護車送醫急救後已無大礙。轄區海山警分局江翠派出所及交通分隊也派員到場交通疏導，至於確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市蘇姓男子今天開車行經板橋區環河西路4段時，汽車於行進間突然起火，大火迅速吞噬整輛汽車，經消防人員拉水線撲滅火勢，燒得只剩骨架，幾乎全燬，蘇男手部灼傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子今天開車行經板橋區環河西路4段時，汽車於行進間突然起火，大火迅速吞噬整輛汽車，經消防人員拉水線撲滅火勢，燒得只剩骨架，幾乎全燬，蘇男手部灼傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子今天開車行經板橋區環河西路4段時，汽車於行進間突然起火，大火迅速吞噬整輛汽車，經消防人員拉水線撲滅火勢，燒得只剩骨架，幾乎全燬，蘇男手部灼傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子今天開車行經板橋區環河西路4段時，汽車於行進間突然起火，大火迅速吞噬整輛汽車，經消防人員拉水線撲滅火勢，燒得只剩骨架，幾乎全燬，蘇男手部灼傷送醫。記者王長鼎／翻攝

救護車

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