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影／竊賊大搬家還喝光啤酒 酒瓶留指紋露餡

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄吳姓男子涉嫌侵入他人租處，搬走屋內電器產品，搬到自己口渴，還大剌剌爽喝冰箱內的2瓶啤酒才逃逸。租屋的房客回家發現許多電器不翼而飛，報警破處。警方經1個月追查，調相關監視影像畫面，並比對酒瓶上的指紋，發覺房東的朋友涉案，昨天逮捕吳，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，吳姓男子（43歲）在7月10日凌晨4點多，開小貨車到高雄市苓雅區陳姓屋主出租給吳姓房客（66歲）的房屋旁，見四下無人，便進屋「大搬家」，涉嫌將屋內的46吋液晶電視、兩台電風扇、電磁爐和電熱水瓶搬到貨車上。他因進出多趟，搬得口渴，回屋內開冰箱見有2瓶冰啤酒，便喝光啤酒後才離去。

事隔多日，吳姓房客回租處，發現屋內電器遭竊，桌上還有2支空酒瓶，報警追查竊賊。高雄市警苓雅分局查訪，發現吳姓房客屋外曾停1輛貨車，最有可能涉案，歷經1個月，調閱附近相關監視系統畫面，並採酒瓶上指紋，查出曾涉竊盜案的吳姓男子涉案，才發覺吳是房東的朋友。

昨天警方找到吳姓男子，到他在高雄市三民區住處，發現房客失竊的液晶電視、電熱水瓶，逮捕他查辦。吳稱，因看到房客的房門沒鎖好才起歹念，已把部分電器變賣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方自吳姓男子住處搜得房客失竊的電視。記者林保光／翻攝
警方自吳姓男子住處搜得房客失竊的電視。記者林保光／翻攝

房客 高雄市 冰箱

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