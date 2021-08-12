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影／工廠拆除廢棄鍋爐燃火苗 派出所員警直衝200米查看

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市豐原區豐勢路一棟木造工廠今早進行廢棄鍋爐拆除作業，過程中疑似焊接火花掉入鍋爐木屑，引發鍋爐悶燒、竄出濃煙，起火地點就在翁子派出所對面，距離不到200公尺，驚動員警外出查看；擔心鍋爐悶燒，工人與消防員打開查看又二度燃燒，火勢於10時許撲滅，所幸無人受傷。

位於豐原區豐勢路一段一家木造工廠將原址重建，今早進行舊工廠拆除作業，吊車將廢棄鍋爐吊起，工人進行焊接作業時，焊接火花疑似掉入鍋爐，由於爐內堆放大量木屑，引發火勢悶燒，竄出濃煙。

台中市警局豐原分局翁子所所長邱柏昌指出，起火地點就在派出所對面，距離不到200公尺，工廠位於豐年路巷弄內，警方騎機車前往。台中市消防局派遣豐原、豐南與石岡消防分隊到場灌救，火勢半小時內撲滅。

圍觀民眾說，早上10點半左右，消防員跟工人將廢棄鍋爐打開檢查，原本焦黑的木屑疑似大量接觸空氣，又二度起火燃燒，所幸消防員以強勁水柱灌救，立即撲滅火勢，沒有人受傷。

台中市豐原區豐勢路一棟木造工廠今早進行廢棄鍋爐拆除作業，過程中疑似焊接火花掉入鍋爐木屑，引發鍋爐悶燒、竄出濃煙。圖／讀者提供
台中市豐原區豐勢路一棟木造工廠今早進行廢棄鍋爐拆除作業，過程中疑似焊接火花掉入鍋爐木屑，引發鍋爐悶燒、竄出濃煙。圖／讀者提供
台中市豐原區豐勢路一棟木造工廠今早進行廢棄鍋爐拆除作業，過程中疑似焊接火花掉入鍋爐木屑，引發鍋爐悶燒、竄出濃煙。圖／讀者提供
台中市豐原區豐勢路一棟木造工廠今早進行廢棄鍋爐拆除作業，過程中疑似焊接火花掉入鍋爐木屑，引發鍋爐悶燒、竄出濃煙。圖／讀者提供
台中市豐原區豐勢路一棟木造工廠今早進行廢棄鍋爐拆除作業，過程中疑似焊接火花掉入鍋爐木屑，引發鍋爐悶燒、竄出濃煙。圖／讀者提供
台中市豐原區豐勢路一棟木造工廠今早進行廢棄鍋爐拆除作業，過程中疑似焊接火花掉入鍋爐木屑，引發鍋爐悶燒、竄出濃煙。圖／讀者提供

消防員 台中市

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