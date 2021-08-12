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退休男誤信假檢警 女兒帳戶連帶奉上遭詐200萬
高雄60多歲退休的蔡姓男子，誤信金融帳戶涉及刑案，將存簿、42萬現金及女兒的金融卡，交給詐騙集團假冒的司法人員，等到7月間蔡男到銀行取款時，發現帳戶僅剩數萬元，200多萬存款不翼而飛才驚覺遭到盜領。三民一分局員警獲報後，追回3名盜領車手，只是未查扣到現金，蔡男多年積蓄恐蒸發要不回。
三民一分局警方今年7月中旬接到蔡男報案，發現蔡男碰到慣用的詐騙伎倆，集團成員先假扮司法人員，謊稱蔡男健保卡遭到盜用，涉及相關洗錢刑案，因此需要凍結帳戶或名下財產，需要交出金融卡、存簿等資料給「政府」監管，才能證明清白。
蔡男憂心帳戶遭凍結後，還會面臨牢獄之災，誤信詐騙集團說詞，不僅交出自己的42萬現金、存簿，還將女兒金融卡交給集團車手；沒多久，蔡到銀行領錢，發現帳戶百餘萬存款被提領到僅剩數萬元，才驚覺碰到詐騙集團盜領。
警方接獲報案後，組成專案小組追緝，經連日到車手取款地調閱監視器畫面，過濾、分析影像，確認幾名提款車手的身分，日前追緝到中部地區，持高雄地檢署核發拘票，將犯嫌追緝到案。
雖然順利逮捕3名提領的車手，但3人身上並無現金，推測盜領而來的存款已向上游交付，蔡男遭領走的200多萬積蓄，面臨追討無方的困境；警方目前根據3人往來記錄，向上追緝，揪出集團運作網路，避免有其他民眾受害。
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