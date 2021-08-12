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影／高雄桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤 親友盼奇蹟

聯合報 / 記者王昭月陳玫伶／ 高雄即時報導

高雄桃源區明霸克露橋日前被大雨沖斷，區代表謝宜真昨午涉水前往勘災時，回程時不慎落水，至今下落不明，消防隊持續搜索中，親友雖知情況不樂觀，仍希望出現奇蹟。

謝宜真落水失蹤，原住民立委伍麗華在臉書PO文祈禱，呼喚她回來，高雄市長陳其邁今早在議會備詢時也表示，消防局今早6點已出動28名弟兄，3艘橡皮艇，2架無人機搜救，會盡一切能力救人。

明霸克露橋8月7日被港流沖斷，造成桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，501人受困。桃源區代表謝宜真昨與幾名里長涉溪前往受困如孤島的3個部落慰問，回程經過玉穗溪時遭泥流沖走。

謝宜真侄婿劉行健說，在地部落青今天凌晨5點曾前往協助救人，但被保全請回，現場僅留專業的搜救人力，儘管情況不樂觀，仍希望出現奇蹟。

劉行健說，山區在汛期間，常有午後雷陣雨，最近明霸克路橋被沖走，主要是玉穗溪上游的小關山下了1000多毫米雨量，現今小關山上頭估計還有很多砂石，下雨過後累積一些能量就存在不可預知的泥流風險。

劉行健表示，嬸嬸謝宜真熱心公共事務，凡事身先士卒，8月8日勤和部落附近溪水暴漲，明知涉險，仍冒雨路勘災照相，昨午與三名里長會合下鄉勘災，沒料到午後一陣大雨，瞬間能量帶下來的溪水將她衝落。

「唉，天有不測風雲」，劉行健憶起莫拉克風災那時，明霸克露橋附近工寮有16名曾文水庫越域引水工人受困，部落青年獲報後前往救援，其中一名已有身孕的女會計人員就在大水中被沖離，這次「謝代表」事件有如舊事重演，讓他們格外傷情。

高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
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高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供

伍麗華 原住民 青年

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