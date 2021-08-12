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修理電動車電池突然爆炸 台中車行老闆臉、胸燒傷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區旱溪西路一家電動車行，今早發生火警，並傳出屋內有4人受困，不過東英等消防分隊到場時，只剩3樓有1人受困，不過也在消防員的協助下脫困，初步調查，起火民宅為一家電動自行車行，陳姓業者稱，當時正在店內維修電池，不知何原因，電池突然爆炸，才會引發火勢，初判燃燒面積約為4平方公尺，詳細起火原因，有待火調科調查釐清。

台中市消防局在今天上午9時許獲報，東區旱溪西路、自由路四段附近的民宅有火警，且屋內有4人受困，中區、中山、信義、大誠、東英等消防分隊趕抵現場時，一樓的3人已脫困，只剩1人受困3樓，消防員協助受困3樓的住戶救出後，全數脫困，僅有陳姓男子的頭、臉有輕微燒傷送醫。

據查，發生火警的透天民宅是一家販售電動車、自行車的車行，被燒傷的陳姓業者（54歲）在案發時在店內修理電池，疑因修理電池過程發生問題，導致電池突然爆炸、起火燃燒，才會釀成火勢，也讓維修電池的陳，頭、臉、胸部都有遭意外燒傷，陳已被送往中國醫藥大學附設醫院治療。

消防隊現場初估，燃燒面積約為4平方公尺，燃燒的物品為一些雜物、鋰電池，初估財損為1萬多元，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

台中市東區一家電動車行今天上午傳出火警，疑車行老闆維修電池時，電池突然爆炸起火釀禍。圖／讀者提供
台中市東區一家電動車行今天上午傳出火警，疑車行老闆維修電池時，電池突然爆炸起火釀禍。圖／讀者提供
台中市東區一家電動車行今天上午傳出火警，疑車行老闆維修電池時，電池突然爆炸起火釀禍。圖／讀者提供
台中市東區一家電動車行今天上午傳出火警，疑車行老闆維修電池時，電池突然爆炸起火釀禍。圖／讀者提供

電動自行車 消防員

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