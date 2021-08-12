北市取締未成年無照駕駛逾2000件 最高罰1萬2千元

全國警戒將至二級，加上暑假期間，民眾外出意願增高，交通事故也頻頻發生，北市警察局統計，截至今年1至7月止共取締2078件未成年無照駕駛，呼籲青少年為貪圖一時方便就無照駕車，違者可最高可處1萬2000元罰鍰。

北市警局交通警察大隊指出，一名15歲青少年於6月19日無照駕駛機車，在士林區發生交通事故，造成頭部重創命危；另一名17歲無照駕駛少年，6月23日在北投區騎車與其他車輛碰撞，該名少年當場重傷，經送醫後仍宣告不治。

根據交大統計，截至今年1月至7月止，已取締2078件未滿18歲無照駕駛案件，且部分青少年還有闖紅燈、行駛公車專用道等違規行為，顯見未成年無照駕駛行為除不熟悉交通安全規則外，也缺乏安全防禦駕駛觀念，進而造成嚴重交通事故及傷亡。

交大表示，未滿18歲若被發現無照駕駛，可以道路交通管理處罰條例第21條規定，處6000至1萬2000元罰鍰，並當場禁止行駛，另外當事人及其法定代理人或監護人也需參加道路交通安全講習。