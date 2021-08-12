消防民間救難人員出動水上摩托車 搜救落水成大研究生

成大林姓研究生昨天下午到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，在湖濱公園六角亭不慎落水，消防局上午再增派6個分隊，與支援的嘉義縣救難協會、水上救生協會共20多人，在落水湖面水中擴大搜救，連水上摩托車都出動，在落水地點附近湖面來回搜尋。

警方說，2名研究所學生騎機車，到大埔鄉湖濱公園遊玩，其中22歲林姓研究生疑似為撿手機不慎滑落，近滿水位的曾文水庫，已出動橡皮艇及潛水人員持續搜救中。

因近日豪大雨，曾文水庫接近滿水位，曾文水庫旁大埔鄉湖濱公園六角亭一帶，都泡在水中，大埔公所在前幾天已將公園封閉，禁止遊客進入，經研判該2名學生應從公園大門旁小路進入。