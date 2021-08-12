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山寶2號貨輪擱淺布袋商港8天 逾千件郵務包裹補償金額曝光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第8天，海象轉好，船東找海事公司潛水夫下海，畫夜不停抽油，昨天抽光油，海汙危機雖解除，但泡海水中的29只貨櫃還未吊起，其中澎湖郵局託運的868件掛號信及184件包裹泡湯，郵局將依運送契約補償寄件人，再向船公司求償，無獨有偶，2年前「勝利輪」貨輪擱淺也有大批郵件泡湯求償。

澎湖郵局說，這次托運的868件掛號信，依規定每件補償寄信人575元，包裹補償標準，5公斤以內補償575元加郵資計價，5公斤至10公斤以內補償875元加郵資，10公斤以上補償1155元加郵資，5日得知貨輪擱淺後，馬上通知1052名寄件人，郵局估計損失70萬元，將向船公司求償。

郵局說，有名寄信人用報值方式，交寄價值2萬元的瓷器，可獲2萬元的補償。2019年8月1日，嘉明海運公司「勝利輪」擱淺布袋商港，澎湖郵局交寄687件普通掛號信郵件及191件包裹，共計878件，沉沒海中泡湯，澎湖郵局依規定補償，補償費估計80萬元，向船公司求償。

這次「山寶2號」貨輪擱淺，船公司已吊起落海及卡在消波塊的6只貨櫃，還有29只船艙貨櫃泡在海中，有名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文說，「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎？您的花生酥掉進台灣海峽裡面了！」她一度以為是詐騙，最後才發現，她的花生酥就在「山寶2號」貨輪上，因擱淺掉進海裡了。

擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第8天，澎湖郵局託運的868件掛號信及184件包裹泡湯。記者魯永明／翻攝
擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第8天，澎湖郵局託運的868件掛號信及184件包裹泡湯。記者魯永明／翻攝
擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第8天，澎湖郵局託運的868件掛號信及184件包裹泡湯。記者魯永明／翻攝
擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第8天，澎湖郵局託運的868件掛號信及184件包裹泡湯。記者魯永明／翻攝

郵局 澎湖 爆廢公社

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