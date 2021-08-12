影／老婦每天赴廟打掃突然忘了路 幸警1年前作這事
台中市八旬吳姓婦人患有輕微失智症，退休後每天都會到住處附近的土地公廟打掃，不過9日清晨吳前往廟宇打掃清潔後，卻怎麼也想不起回家的路，透過熱心市民報警，警方發現吳婦身上繡有姓名，承辦警員感覺耳熟，透過群組中建檔發現，吳婦在1年前就有走失的紀錄，當時已在群組建檔，順利協助吳婦平安返家，吳婦女兒在外上班，接獲警方告知時，不斷致謝。
台中市第三警分局東區所巡佐林榮祥、警員陳世勛，9日上午巡邏獲報，東區樂業路有名84歲的吳姓婦人走失，警方赴現場協助。
吳婦向警方表示，退休以後，每天都會到住家附近的土地公廟幫忙打掃，當天想回家時，卻分不清東南西北，想回家也找不到方向。
警員眼尖發現吳婦身上衣物繡著姓名，十分耳熟，循著印象翻找通訊軟體群組記事本確認，發現吳婦一年前也曾走失，當時就有將吳婦資料建檔，很快就查出吳婦身分、住址，迅速協助她返家2公里外的住家。
吳婦女兒接獲警方電話時嚇一跳，吳婦女兒說，母親有輕微失智，平時都跟她同住，一年前走失後，家人也特別留意，在母親常穿的衣物縫上名字預防再次走失，但沒想到媽媽在她出門上班時走失，感謝警方及時的協處。
第三警分局提醒，疫情期間，對於家中有運動習慣的長輩一定要多多叮嚀，請其減少外出，若要出門也請務必做好防護工作。而民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環等協尋措施，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。
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