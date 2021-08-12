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影／高雄原民女代表疑勘災遭沖走 搜救人員今早再出動

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市桃源區代表謝宜真昨下午至受困3部落勘災，返程橫越玉穗溪時疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點繼續派員前往搜索，並出動橡皮艇、空拍機協助。

高雄市消防局昨下午6點獲報，桃源區南橫公路台20線94公里處附近疑似有人被水沖走，晚間9時許因山區持續降雨、天色漸晚，加上沿岸出現落石崩塌不宜搜索，經與謝宜真家屬、區長、代表等人協調後暫時收隊，今天上午6點再出動15車28人3艇2無人機前往繼續搜救。

現場水流依然湍急，已沒有降雨，救護人員著救生衣涉水，沿著溪流沿岸及明霸克露橋至六龜大橋間搜索，希望出現奇蹟。

桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里重要聯外道路明霸克露橋因風災橋斷，居民受困山區，謝宜真昨不顧腳傷，與多位桃源區代表挺進3個部落勘災，返程時疑因下雨不慎落水，並遭泥流沖走後失蹤。

高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供
高雄市桃源區代表謝宜真昨疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點再派員前往搜救。圖／高雄市消防局提供

高雄市 空拍機 南橫

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