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滿地樹脂害慘剛離開醫院的女騎士又送醫 警追肇事貨車
一輛貨車昨天行經中山高安定交流道過彎時，疑因車速過快，車上載運的幾大桶工業樹脂掉地、灑滿機慢車優先道，造成機車打滑、才到醫院看病離開的郭姓女騎士摔傷脊椎、又被送回醫院，痛到動彈不得、路人大罵缺德；警方依據監視畫面追查肇事車主、通知他後天到案說明。受傷騎士雖倒地痛苦不堪，仍感謝路過的其他熱心司機協助、是她的貴人。
救國團郭姓義工昨天騎機車到麻豆新樓醫院回診後，要回安定娘家探望父母，結果車騎到安定交流道前紅綠燈下，輾過倒在騎慢車優先道路面上的工業用白色樹脂，還沒有乾的樹脂造成路面滑溜，人車打滑、郭姓義工墜落路面翻滾數圈後倒地、痛到無法站立。
郭姓義工事後在臉書貼文，感謝路過好心的林姓槽車司機，發現後立即停車用車身防止其他人車靠近、下車關懷和協助陪伴，還有兩位好心的車主關懷，協助報警、叫救護車。她也感謝善化分局交通事故處理小組梁姓警官，要幫忙追查肇事車主。
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