影／桃園人不熟基隆路況 過彎開上人行道自撞電桿翻覆
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上右側人行道並撞擊電桿翻覆。警方對他實施酒測，體內無酒精反應，肇事原因警方調查中。台電工程人員上午到現場施工，更新電桿。
基隆市警、消今天凌晨1點36分接獲報案，中正區正豐街發生交通事故，1輛貨車翻覆。警、消到場時，30多歲涂男已自行脫困。救護人員將他送往三軍醫院正榮院區治療，檢查身體有擦傷，並無大礙。涂男接受警員酒測，數值為0，非酒後駕車。
據了解，住在桃園的涂男送貨途中行經正豐街，疑因對路況不熟，開到一處左彎道時，車子過彎時往右偏離車道。道路右側是停車場入口，人行道起點是斜坡道，車子順勢開上人行道，再撞擊豎立在人行道的電桿後翻覆。
電桿被貨車撞擊後傾斜，台電工程人員上午前往施工，更換新的電桿，附近住戶短暫停電約1小時，預計上午10點修復。
基隆警二分局呼籲駕駛人開車上路，應隨時注意前方道路狀況，並減速慢行，避免造成用路人及自身危害。
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