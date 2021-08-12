快訊

勞動權益未解決？疫情降級後 她給醫護人員的一封信

好消息！ 我國自購52萬劑AZ疫苗 華航15：40運抵桃機

影／桃園人不熟基隆路況 過彎開上人行道自撞電桿翻覆

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上右側人行道並撞擊電桿翻覆。警方對他實施酒測，體內無酒精反應，肇事原因警方調查中。台電工程人員上午到現場施工，更新電桿。

基隆市警、消今天凌晨1點36分接獲報案，中正區正豐街發生交通事故，1輛貨車翻覆。警、消到場時，30多歲涂男已自行脫困。救護人員將他送往三軍醫院正榮院區治療，檢查身體有擦傷，並無大礙。涂男接受警員酒測，數值為0，非酒後駕車。

據了解，住在桃園的涂男送貨途中行經正豐街，疑因對路況不熟，開到一處左彎道時，車子過彎時往右偏離車道。道路右側是停車場入口，人行道起點是斜坡道，車子順勢開上人行道，再撞擊豎立在人行道的電桿後翻覆。

電桿被貨車撞擊後傾斜，台電工程人員上午前往施工，更換新的電桿，附近住戶短暫停電約1小時，預計上午10點修復。

基隆警二分局呼籲駕駛人開車上路，應隨時注意前方道路狀況，並減速慢行，避免造成用路人及自身危害。

涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上右側人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝圖／翻攝自GoogleMap
涂姓男子今天凌晨駕駛小貨車行經基隆市正豐街時，開上右側人行道並撞擊電桿後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝圖／翻攝自GoogleMap

人行道 基隆 台電

延伸閱讀

基隆海洋廣場7道符夜美麗 中元祭主燈點亮郵輪相輝映

桃園推觀光為振興券暖身 旅行團、自由行皆有補助

桃園推觀光旅遊振興暖身計畫 8月16日開跑至10月31日

剩北北基確診 林右昌：雙北疫情控制全國疫情才能控制

相關新聞

山寶2號貨輪擱淺布袋商港8天 逾千件郵務包裹泡湯

擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第8天，海象轉好，船東找海事公司潛水夫下海，畫夜不停抽油，昨天抽光油，...

影／高雄原民女代表疑勘災遭沖走 搜救人員今早再出動

高雄市桃源區代表謝宜真昨下午至受困3部落勘災，返程橫越玉穗溪時疑不慎落水被沖走，高雄市消防局今天上午6點繼續派員前往搜索...

滿地樹脂害慘剛離開醫院的女騎士又送醫 警追肇事貨車

一輛貨車昨天行經中山高安定交流道過彎時，疑因車速過快，車上載運的幾大桶工業樹脂掉地、灑滿機慢車優先道，造成機車打滑、才到...

台南警方又查獲開挖農地偷倒廢棄物 查扣大貨車、怪手

台南市歸仁警分局月初接獲檢舉，關廟區新園段農地有人傾倒廢棄物，經多日跟監蒐證、昨天查獲林姓主嫌及兩名共犯，依法送辦。環保...

成大研究生落水曾文水庫逾10小時 今擴大搜尋

成大林姓研究生昨天下午到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，在湖濱公園六角亭不慎落水，消防局出動潛水人員從4點40多分起到晚間10...

北市深夜火燒車 2車對撞再撞上路邊汽車起火

台北市中山區今天凌晨12點多發生火燒車事件，1輛自小客車沿民族東路西往東方向行駛，與左轉的小貨車相撞，2輛車再撞上停在路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。