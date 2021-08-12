台南警方又查獲開挖農地偷倒廢棄物 查扣大貨車、怪手

台南市歸仁警分局月初接獲檢舉，關廟區新園段農地有人傾倒廢棄物，經多日跟監蒐證、昨天查獲林姓主嫌及兩名共犯，依法送辦。環保犯罪集團橫行，台南近來不斷傳出偷倒廢棄物，檢警昨天才宣布在台南溪北官田區破獲不法環保犯罪集團私設埋事業廢棄物牟利，多名地主受害；溪南地區就又破獲偷倒廢棄物。

警方表示，埋伏員警昨天發現王姓大貨車駕駛正在傾倒廢棄磚塊、一旁林姓工人則協助整理堆置廢棄物，歸仁分局將該2人依廢棄物清理法現行犯逮捕、查扣現場大貨車1輛、怪手1輛，通知案主林嫌到場、並通知環保局人員協同稽查。

警方調查，林嫌疑似透過承包歸仁區老舊房屋的拆除工作，雇請林姓、王姓工人將拆除下來的廢棄磚塊，以大貨車運送至關廟區的農地傾倒堆置，全案調查後依違反廢棄清理法移送臺南地檢署偵辦。