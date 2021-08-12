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成大研究生落水曾文水庫逾10小時 今擴大搜尋
成大林姓研究生昨天下午到嘉義縣大埔鄉曾文水庫遊玩，在湖濱公園六角亭不慎落水，消防局出動潛水人員從4點40多分起到晚間10點41分，共6小時搜救未發現，上午再增派6個分隊潛水人員，與支援的嘉義縣救難協會、水上救生協會共20多人，在落水湖面水中擴大搜救。
林姓研究生的父母昨晚趕到大埔，神情難過等候消息，祈求老天保佑早日尋獲兒子。消防局說，上午除在地大埔分隊潛水人員，還調派6個分隊潛水人員共計8人，加上嘉義縣救難協會、水上救生協會人員全部20多人，出動橡皮艇及潛水搜救，落水處水深約5至6公尺。
昨天山區下雨，增加搶救困難，22歲林姓研究生與友人，結伴到曾文水庫，疑為撿手機不慎失足掉入曾文水庫，消防局昨天下午4點34分接獲縣警局轉報，指湖濱公園六角亭22歲林姓男子失足落水，出動消防及救護車，派遣橡皮艇和潛水人員，兵分多路進入水域搜索。
警方說，林男桃園人，就讀成大材料研究所1年級，與同學騎機車到曾文水庫風景區遊玩。林姓研究生落水地點湖濱公園水域，上半年乾旱期間，還可見湖底龜裂地面，坑洞大小不一，遊客戲稱如同星際大戰電影裡的「蟲洞」，讓曾文水庫出現難得一見科幻風美景，隨著梅雨豐沛及颱風環流帶來豐沛降雨，水庫水位大漲。
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