四湖反風吹自救會長遭施暴 達德公司籲警查真相還公道

雲林縣「四湖反風吹自救會」吳姓會長8月9日遭5名男子闖入家中對他及3名家人施暴並毀損家中物品，警方已將5名涉案男子依傷害等罪嫌移送法辦，由於吳反對離岸風電的立場鮮明，此起暴力案件引起聯想，雲林縣唯一的風電開發商達德能源集團今天晚間發表聲明強調，此案與該公司及風電開發案絕無關聯，呼籲警方盡速查明並公開真相，還該公司一個公道。

台西警分局指出，8月9日晚間9點53分接獲報案指稱，四湖鄉溪尾村新溪尾有糾紛案件，警方第1時間立即調派遣警力馳赴現場，經了解為蔡姓男子等5人駕駛2輛車輛至吳姓被害人住宅，因酒後言行失控，未經吳同意即進入屋內找被吳談話，引發雙方口角糾紛衝突，導致被吳及其他3名家人受傷，且屋內物品遭毀損。

警方指出，員警到場即將蔡姓等5名涉嫌人帶回調查，其中一名男子還涉嫌酒駕，警方將5人依傷害、毀損、侵入住宅及恐嚇、公共危險等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。由於吳姓被害人身兼四湖反風吹自救會會長，此起暴力案件也引起聯想。

達德能源集團今天發表聲明指出，四湖鄉發生吳姓男子家中遭5名男子闖入毆打案件，是原本單純的私人糾紛案件，卻因吳懷疑是因為反對風力發電所致，引發各界關注。由於該公司為縣內唯一風電開發商，此揣測已經造成公司困擾與影響。