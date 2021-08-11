專業鎖匠貪財成為竊車幫凶 3分鐘偷走賓士CLA250

竊車集團日前在新北市三重區鎖定1輛賓士轎車，冒充車主謊稱遺失鑰匙、急著用車，願花1萬1千元高價，輕易騙到專業鎖匠幫忙，花不到3分鐘將車偷走。幸好警方動作也快，6小時內將已被懸掛贓車牌照變身完成的車追回。

據了解，1名黃姓車主5日上午準備上班，發現停在租用車棚裡的2016年份賓士CLA250轎車不翼而飛，報警調閱監視器，當天清晨6時許天剛亮不久，2名竊嫌走到停車位，只花不到3分鐘時間車就被其中1名嫌犯開走，順暢程度完全不像小偷。

車主聲稱他的原廠防盜晶片鑰匙和備份均未遺失，警方懷疑有專業人士協助行竊，幸好很快就查出是在三重地區開店專門配製汽車晶片鑰匙的劉姓男子。

劉男聲稱一大清早就被電話吵醒，客戶自稱晶片鑰匙遺失、急著用車、願付1萬1千元高價請求配鎖，他一時不察便答應，忘了先查驗車主證件就收錢做工，不到3分鐘配了1把新的晶片鑰匙，眼看對方把車開走。

專案小組研判這輛車很快就會被變賣，馬上調閱監視器追緝行蹤，發現車被開至泰山區明志科技大學附近山區，過沒多久竟懸掛其他車牌下山，員警繼續追蹤，中午左右便在新莊區頭前運動公園附近，攔車人贓俱獲。

29歲丘姓犯嫌坦承竊車集團手法，事先會購置相同車款、顏色、年份的牌照和行車執照，竊得贓車之後馬上「借屍還魂」更換車牌，交給不肖二手車商或流當權利車等通路，賣給不知情客戶，因此原車主很可能不到一天之內，他的愛車就會莫名其妙永遠消失。