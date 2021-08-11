與死神拔河 南市鯤鯓所長接種疫苗後住院被救回
台南市第6警分局鯤鯓派出所長蘇炎輝6月間接種疫苗後身體不適，住院近1個月出院後回到派出所上班，他今天參加警分局座談會時表示，從鬼門關走一回，感謝警察局長方仰寧、分局長陳錦文在他生病期間大力協助，讓他感受到警察大家庭的溫暖。
方仰寧說，有名女警結婚多年，因為生病身體狀況不太好，丈夫不忍妻子辛苦，具名寫信給警局希望能減少勤務，但承辦人員準備回文依照規定辦理，他看了後覺得不捨，認為女警的丈夫提出請求，請承辦人員直接和女警溝通，尋求折衷點，主動幫她解決困難，而不是只用1張公文依規定，冷冰冰回覆女警的丈夫。
台南市警察局最近購買清槍桶、電擊槍給基層使用，還裝設置物櫃、衛浴設備，改善派出所員警服勤環境。方仰寧說，員警只要證據，有案必查，嚴辦到底，向上溯源、向下刨根，並期許幹部帶領同仁要有同理心，正面溝通，而非只是冷血公文規定公事公辦。
方仰寧說，民眾的難題有的不是光靠警察力量可以完成，還要有橫向協調能力，透過市府各局處力量共同解決，台南市警力在6都中相對較少，治安挑戰須跨域、跨分局、跨所整合，發揮團隊力量，才能事竟其功，也要求分局落實清查轄內不良分子聚合地點，要能整合調帶能量，才能迅速破案。
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