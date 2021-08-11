快訊

「Taiwan in！」麟洋配決勝畫面能註冊商標嗎？律師這樣說

明霸克露橋斷 高雄桃源區代表視察傳落水遭沖走

與死神拔河 南市鯤鯓所長接種疫苗後住院被救回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市第6警分局鯤鯓派出所長蘇炎輝6月間接種疫苗後身體不適，住院近1個月出院後回到派出所上班，他今天參加警分局座談會時表示，從鬼門關走一回，感謝警察局長方仰寧、分局長陳錦文在他生病期間大力協助，讓他感受到警察大家庭的溫暖。

方仰寧說，有名女警結婚多年，因為生病身體狀況不太好，丈夫不忍妻子辛苦，具名寫信給警局希望能減少勤務，但承辦人員準備回文依照規定辦理，他看了後覺得不捨，認為女警的丈夫提出請求，請承辦人員直接和女警溝通，尋求折衷點，主動幫她解決困難，而不是只用1張公文依規定，冷冰冰回覆女警的丈夫。

台南市警察局最近購買清槍桶、電擊槍給基層使用，還裝設置物櫃、衛浴設備，改善派出所員警服勤環境。方仰寧說，員警只要證據，有案必查，嚴辦到底，向上溯源、向下刨根，並期許幹部帶領同仁要有同理心，正面溝通，而非只是冷血公文規定公事公辦。

方仰寧說，民眾的難題有的不是光靠警察力量可以完成，還要有橫向協調能力，透過市府各局處力量共同解決，台南市警力在6都中相對較少，治安挑戰須跨域、跨分局、跨所整合，發揮團隊力量，才能事竟其功，也要求分局落實清查轄內不良分子聚合地點，要能整合調帶能量，才能迅速破案。

台南市第6警分局鯤鯓派出所長蘇炎輝（站者），今天參加警分局座談會時表示，從鬼門關走一回，感謝長官和同仁的關心和協助，讓他感受到警察大家庭的溫暖。圖／台南市第6警分局提供
台南市第6警分局鯤鯓派出所長蘇炎輝（站者），今天參加警分局座談會時表示，從鬼門關走一回，感謝長官和同仁的關心和協助，讓他感受到警察大家庭的溫暖。圖／台南市第6警分局提供
台南市第6警分局新添置清槍桶。圖／台南市第6警分局提供
台南市第6警分局新添置清槍桶。圖／台南市第6警分局提供

警察 方仰寧

延伸閱讀

打完疫苗死亡疑年輕化！AZ僅26歲、莫德納36歲皆屬9類

傳黑幫台南覬覦開發利益 方仰寧：不容許恣意妄為

台南安平兩派出所偵破毒品案 警察局長方仰寧頒獎表揚

警打第二劑疫苗要自己預約 方仰寧指示：務必給排假方便

相關新聞

成大男為撿手機掉曾文水庫 潛水人員、橡皮艇擴大搜尋

嘉義縣山區雨勢仍未停，大埔鄉曾文水庫旁1名22歲成大男研究生，與友結伴至水庫戲水，疑似為撿手機竟不慎失足掉入大埔鄉曾文水...

與死神拔河 南市鯤鯓所長接種疫苗後住院被救回

台南市第6警分局鯤鯓派出所長蘇炎輝6月間接種疫苗後身體不適，住院近1個月出院後回到派出所上班，他今天參加警分局座談會時表...

高雄明霸克露橋斷5天 一居民為返家務農橫越玉穗溪疑遭沖走

暴雨造成高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里重要聯外道路明霸克露橋遭沖斷，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段目前積極搶修...

男子醉倒別人廂型車內 不願就醫張口咬傷救護人員

新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在別人廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫涉嫌張口咬傷救護人員，警詢後被依...

海風助長 西濱公路林口段火燒貨車載運貨物

台61線西濱快速公路19公里在新北林口高架橋南端附近，今天下午4時35分傳出小貨車後方載運的貨物起火燃燒，司機曾嘗試滅火...

大雨視線不佳闖禍？貨車駕駛撞毀路邊車輛 玻璃全碎

桃園中壢有民眾日前將愛車停放在路邊，9日牽車時卻發現車輛左側遭撞，駕駛座玻璃全破裂，氣得在臉書發文，網友見狀直呼太扯，痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。