高雄明霸克露橋斷5天 一居民為返家務農橫越玉穗溪疑遭沖走

暴雨造成高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里重要聯外道路明霸克露橋遭沖斷，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段目前積極搶修便道，有居民為盡早返家務農，直接進入工區走橋下玉穗溪試圖橫越溪流，其中一人疑似被沖走，目前已通報警消協助搜尋。

甲仙工務段長陳正偉表示，高雄山區今天午後持續偶有強降雨，玉穗溪土石流土砂含水量仍高，土壤承載力差，非工程人員及車輛進入泥流區將有極高風險陷入泥沙中致生危險，根據今天氣象局公告，玉穗溪上游將有強降雨，甲仙段提前撤離所有施工人員及機具。