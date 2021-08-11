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明霸克露橋斷 高雄桃源區代表視察傳落水遭沖走

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高雄明霸克露橋斷5天 一居民為返家務農橫越玉穗溪疑遭沖走

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

暴雨造成高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里重要聯外道路明霸克露橋遭沖斷，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段目前積極搶修便道，有居民為盡早返家務農，直接進入工區走橋下玉穗溪試圖橫越溪流，其中一人疑似被沖走，目前已通報警消協助搜尋。

甲仙工務段長陳正偉表示，高雄山區今天午後持續偶有強降雨，玉穗溪土石流土砂含水量仍高，土壤承載力差，非工程人員及車輛進入泥流區將有極高風險陷入泥沙中致生危險，根據今天氣象局公告，玉穗溪上游將有強降雨，甲仙段提前撤離所有施工人員及機具。

陳正偉說，下午5點40分復興端保全回報，有民眾橫越玉穗溪疑似落水失蹤，復興里長江維明為找人全身泥濘，目前警消到場持續搜索中，再次提醒民眾暫勿進入管制路段內，並設置相關警語。請民眾稍安勿躁，公路總局將盡最大努力全力搶通便道。

高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供
高雄市桃源區明霸克露橋遭暴雨沖斷，居民為盡早返家橫越玉穗溪，其中一人今下午傳疑似落水失蹤。圖／甲仙工務段提供

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