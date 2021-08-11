快訊

傳將以530億出售台灣事業 家樂福回應了

遠百信義A13傳確診足跡...Lady M公告停業 北市府疫調中

男子醉倒別人廂型車內 不願就醫張口咬傷救護人員

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在別人廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫涉嫌張口咬傷救護人員，警詢後被依妨害公務、傷害及竊盜未遂等罪嫌送辦。

新北市警方今天上午近7時獲報，停在中和區民安街上的廂型車，遭陌生男子闖入，警方到場發現闖入廂型車的胡姓男子（28歲）混身酒味，趴睡在駕駛座上，通報消防救護人員到場，欲將疑似酒醉男子送醫。

一臉酒醉、意識模糊的胡男，不願配合送醫，25歲陳姓消防救護人員欲將他拉下車時，竟反遭胡男張嘴咬傷右手虎口，留下有明顯撕裂傷口的咬痕，胡男最後仍被警方和消防人員合力拉下車，送往雙和醫院，陳姓消防救護人員將人送到醫院後，也直接掛號由醫護人員處置傷口。

據了解，胡男昨晚與支人飲酒後，因不勝酒力想睡覺，發現該輛廂型車車門未上鎖，便上車趴睡在駕駛座上，因胡男涉嫌咬傷消防救護人員，警詢後今天依法移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫竟涉嫌張口咬傷救護人員，被依妨害公務、傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫竟涉嫌張口咬傷救護人員，被依妨害公務、傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫竟涉嫌張口咬傷救護人員，被依妨害公務、傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫竟涉嫌張口咬傷救護人員，被依妨害公務、傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

妨害公務

延伸閱讀

差9歲姊弟戀她懷疑被嫌棄 持筷自傷頭、臉刮傷送醫

為第一線防疫人員加油 花蓮中油暖心咖啡分送醫護消防

捐4部消防救助器材車 徐國勇感謝國策顧問挺消防

男子私闖龍洞海水浴場游泳 摔倒骨折求救穿幫面臨裁罰

相關新聞

成大男為撿手機掉曾文水庫 潛水人員、橡皮艇擴大搜尋

嘉義縣山區雨勢仍未停，大埔鄉曾文水庫旁1名22歲成大男研究生，與友結伴至水庫戲水，疑似為撿手機竟不慎失足掉入大埔鄉曾文水...

台南8旬老翁騎車疑不慎跌落溪中溺斃 警釐清原因

82歲翁姓老翁今騎機車行經台南市新市區崙頂一號橋，疑不慎跌落橋下潭頂溪，被發現時已溺斃，案由警方深入調查中。

不忍兒哀求...雲林父忍痛一刀了結子命 涉加工自殺罪無保請回

雲林縣斗六市昨天發生一名父親協助久病厭世的兒子自殺悲劇，25歲張姓男子多年前車禍後，精神狀態不佳，數次尋短未遂，日前哀求...

九把刀岳母接種AZ疫苗4天過世 檢方相驗已解剖查死因

作家九把刀今在臉書寫下長文，指岳母打完AZ疫苗後，相隔4天就身體不適過世，悲痛說「感激她用盡一生的愛陪伴我們」，也提到「...

影／嘉義民雄一大學校外租屋火警 2女1男受困獲救

嘉義縣民雄鄉文隆村一處民宅，今天下午1時冒出熊熊濃煙，住戶趕緊撥打119求救，警消趕抵現場發現3人受困，所幸最終成功救出...

男子醉倒別人廂型車內 不願就醫張口咬傷救護人員

新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在別人廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫涉嫌張口咬傷救護人員，警詢後被依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。