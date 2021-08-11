男子醉倒別人廂型車內 不願就醫張口咬傷救護人員

新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在別人廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫涉嫌張口咬傷救護人員，警詢後被依妨害公務、傷害及竊盜未遂等罪嫌送辦。

新北市警方今天上午近7時獲報，停在中和區民安街上的廂型車，遭陌生男子闖入，警方到場發現闖入廂型車的胡姓男子（28歲）混身酒味，趴睡在駕駛座上，通報消防救護人員到場，欲將疑似酒醉男子送醫。

一臉酒醉、意識模糊的胡男，不願配合送醫，25歲陳姓消防救護人員欲將他拉下車時，竟反遭胡男張嘴咬傷右手虎口，留下有明顯撕裂傷口的咬痕，胡男最後仍被警方和消防人員合力拉下車，送往雙和醫院，陳姓消防救護人員將人送到醫院後，也直接掛號由醫護人員處置傷口。

據了解，胡男昨晚與支人飲酒後，因不勝酒力想睡覺，發現該輛廂型車車門未上鎖，便上車趴睡在駕駛座上，因胡男涉嫌咬傷消防救護人員，警詢後今天依法移送新北地檢署偵辦。

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