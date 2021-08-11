大雨視線不佳闖禍？貨車駕駛撞毀路邊車輛 玻璃全碎
桃園中壢有民眾日前將愛車停放在路邊，9日牽車時卻發現車輛左側遭撞，駕駛座玻璃全破裂，氣得在臉書發文，網友見狀直呼太扯，痛斥肇事者太不負責任。警方調閱附近路口監視器，找到肇事的池姓貨車駕駛，池男稱當天雨大視線模糊不知闖禍，全案已依交通事故處理程序處理。
據了解，民眾7日將車停放在路口停車格，隔2天才發現愛車遭嚴重撞毀，因不知道事故實際發生時間，現場周邊也無監視器拍到事發經過，警方只好逐一調閱其他路口監視器，篩選可疑車輛。
警方發現，7日晚間11時56分左右，有一輛大貨車於該路口迴轉時，疑似因路幅不夠，倒車時不慎碰撞路邊車輛。
池姓貨車駕駛到案後，稱因當日深夜大雨導致視線不佳，不知道有發生交通事故，才直接駛離現場，所幸經員警抽絲剝繭後，找到肇事駕駛，正釐清相關責任。
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