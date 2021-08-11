快訊

傳將以530億出售台灣事業 家樂福回應了

遠百信義A13傳確診足跡...Lady M公告停業 北市府疫調中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大男為撿手機掉曾文水庫 潛水人員、橡皮艇擴大搜尋

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣山區雨勢仍未停，大埔鄉曾文水庫旁1名22歲成大男研究生，與友結伴至水庫戲水，疑似為撿手機竟不慎失足掉入大埔鄉曾文水庫，警消出動多艘橡皮艇，並派遣潛水人員，兵分多路全力搶救中。

嘉義縣消防局今天下午4時34分接獲縣警局轉報，指大埔鄉湖濱公園六角亭一名22歲林姓男子失足落水，天候不佳大埔分隊不敢大意，出動消防及救護車，派遣橡皮艇和潛水人員，兵分多路進入水域中擴大搜索，然至今仍未尋獲失蹤男子。

據了解，林男是桃園人，目前就讀成大材料研究所一年級，今天上午與同學騎2輛機車至曾文水庫旁玩水；據警方轉述，林男當時手機滑落地面，彎腰去撿疑似因地面濕滑，不慎跌入水中，警消目前仍在擴大搜索，詳細事故原因正進一步釐清。

中央氣象局資料顯示，大埔鄉今日累積雨量67豪米；水利署資料顯示，曾文水庫目前蓄水量50026.00萬立方公尺，水量達98.1%。

嘉義縣大埔鄉曾文水庫風景怡人，周休假日總吸引許多遊客慕名前往。圖／報系資料照片
嘉義縣大埔鄉曾文水庫風景怡人，周休假日總吸引許多遊客慕名前往。圖／報系資料照片
嘉義縣大埔鄉曾文水庫風景怡人，周休假日總吸引許多遊客慕名前往。圖／報系資料照片
嘉義縣大埔鄉曾文水庫風景怡人，周休假日總吸引許多遊客慕名前往。圖／報系資料照片

水庫 成大 失蹤

延伸閱讀

西南氣流雨量驚人 曾文水庫已排出3座南化水庫蓄水量

曾文水庫持續放水 4天洩洪近1座南化水庫蓄水量

注意！曾文水庫已達滿水位 上午11點再開啟溢洪道放水

豪雨不斷！水庫滿了 知名「西口」天井漩渦奇景再現

相關新聞

成大男為撿手機掉曾文水庫 潛水人員、橡皮艇擴大搜尋

嘉義縣山區雨勢仍未停，大埔鄉曾文水庫旁1名22歲成大男研究生，與友結伴至水庫戲水，疑似為撿手機竟不慎失足掉入大埔鄉曾文水...

台南8旬老翁騎車疑不慎跌落溪中溺斃 警釐清原因

82歲翁姓老翁今騎機車行經台南市新市區崙頂一號橋，疑不慎跌落橋下潭頂溪，被發現時已溺斃，案由警方深入調查中。

不忍兒哀求...雲林父忍痛一刀了結子命 涉加工自殺罪無保請回

雲林縣斗六市昨天發生一名父親協助久病厭世的兒子自殺悲劇，25歲張姓男子多年前車禍後，精神狀態不佳，數次尋短未遂，日前哀求...

九把刀岳母接種AZ疫苗4天過世 檢方相驗已解剖查死因

作家九把刀今在臉書寫下長文，指岳母打完AZ疫苗後，相隔4天就身體不適過世，悲痛說「感激她用盡一生的愛陪伴我們」，也提到「...

影／嘉義民雄一大學校外租屋火警 2女1男受困獲救

嘉義縣民雄鄉文隆村一處民宅，今天下午1時冒出熊熊濃煙，住戶趕緊撥打119求救，警消趕抵現場發現3人受困，所幸最終成功救出...

男子醉倒別人廂型車內 不願就醫張口咬傷救護人員

新北市胡姓男子疑喝茫趴睡在別人廂型車駕駛座，車主今天一早出門發現報警處理，胡男因不願就醫涉嫌張口咬傷救護人員，警詢後被依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。