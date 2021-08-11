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成大男為撿手機掉曾文水庫 潛水人員、橡皮艇擴大搜尋
嘉義縣山區雨勢仍未停，大埔鄉曾文水庫旁1名22歲成大男研究生，與友結伴至水庫戲水，疑似為撿手機竟不慎失足掉入大埔鄉曾文水庫，警消出動多艘橡皮艇，並派遣潛水人員，兵分多路全力搶救中。
嘉義縣消防局今天下午4時34分接獲縣警局轉報，指大埔鄉湖濱公園六角亭一名22歲林姓男子失足落水，天候不佳大埔分隊不敢大意，出動消防及救護車，派遣橡皮艇和潛水人員，兵分多路進入水域中擴大搜索，然至今仍未尋獲失蹤男子。
據了解，林男是桃園人，目前就讀成大材料研究所一年級，今天上午與同學騎2輛機車至曾文水庫旁玩水；據警方轉述，林男當時手機滑落地面，彎腰去撿疑似因地面濕滑，不慎跌入水中，警消目前仍在擴大搜索，詳細事故原因正進一步釐清。
中央氣象局資料顯示，大埔鄉今日累積雨量67豪米；水利署資料顯示，曾文水庫目前蓄水量50026.00萬立方公尺，水量達98.1%。
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