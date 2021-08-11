差9歲姊弟戀她懷疑被嫌棄　持筷自傷頭、臉刮傷送醫

高雄市楠梓區陳姓女子今天上午疑似跟同住丁姓男友因感情糾紛，陳女一氣之下拿筷子傷害自己頭部、臉部，丁男從後方阻止陳女也因此受傷，住在一樓的丁父聽到爭執聲趕緊報案，警方到場時，兩人暫時坐在樓梯間等候救護人員，幸好兩人僅受輕傷，送醫救治後目前已無大礙。

據了解，陳女（39歲）與丁男（30歲）交往約半年，同住在丁男家中四樓，丁男父母則住在一樓，平時不常接觸，疑因姊弟戀關係，陳女個性較為敏感，今天上午8時許陳女疑似覺得丁男嫌棄她，爭吵中一時情緒激動，竟持筷子朝自己臉、頭部戳下去，丁男趕緊從後面抱住陳女，兩人頭部都遭刮傷流血。

警方獲報到場了解情況，發現丁男將陳女抱下樓時，不慎在樓梯間跌倒，陳女疑似敲到頭，頭暈暫時在樓梯間休息，救護人員以擔架將陳女抬上救護車，丁男雖也受傷，但焦急注意陳女狀況，表示自己無大礙，要救護人員先救陳女，兩人送醫包紮後已無大礙，陳女情緒緩和後也與丁男和好。