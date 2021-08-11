快訊

空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安

強調應「相互尊重」 立陶宛總統：我們有權決定與哪一國發展關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

差9歲姊弟戀她懷疑被嫌棄 持筷自傷頭、臉刮傷送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區陳姓女子今天上午疑似跟同住丁姓男友因感情糾紛，陳女一氣之下拿筷子傷害自己頭部、臉部，丁男從後方阻止陳女也因此受傷，住在一樓的丁父聽到爭執聲趕緊報案，警方到場時，兩人暫時坐在樓梯間等候救護人員，幸好兩人僅受輕傷，送醫救治後目前已無大礙。

據了解，陳女（39歲）與丁男（30歲）交往約半年，同住在丁男家中四樓，丁男父母則住在一樓，平時不常接觸，疑因姊弟戀關係，陳女個性較為敏感，今天上午8時許陳女疑似覺得丁男嫌棄她，爭吵中一時情緒激動，竟持筷子朝自己臉、頭部戳下去，丁男趕緊從後面抱住陳女，兩人頭部都遭刮傷流血。

警方獲報到場了解情況，發現丁男將陳女抱下樓時，不慎在樓梯間跌倒，陳女疑似敲到頭，頭暈暫時在樓梯間休息，救護人員以擔架將陳女抬上救護車，丁男雖也受傷，但焦急注意陳女狀況，表示自己無大礙，要救護人員先救陳女，兩人送醫包紮後已無大礙，陳女情緒緩和後也與丁男和好。

楠梓警分局員警離開前提醒兩人，男女間感情糾紛應秉持理性溝通，不要因一時衝動，以傷及自身及他人行為發洩，傷了自己也傷了家人的心。

高雄市楠梓區陳姓女子與丁姓男友因感情糾紛，陳女持筷子傷害自己頭部、臉部，丁男阻止也受傷，兩人送醫後無大礙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區陳姓女子與丁姓男友因感情糾紛，陳女持筷子傷害自己頭部、臉部，丁男阻止也受傷，兩人送醫後無大礙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區陳姓女子與丁姓男友因感情糾紛，陳女持筷子傷害自己頭部、臉部，丁男阻止也受傷，兩人送醫後無大礙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區陳姓女子與丁姓男友因感情糾紛，陳女持筷子傷害自己頭部、臉部，丁男阻止也受傷，兩人送醫後無大礙。記者陳玫伶／翻攝

高雄市

延伸閱讀

日男確診新冠後遭踢皮球 坐5小時救護車「被120間醫院拒收」

男子私闖龍洞海水浴場游泳 摔倒骨折求救穿幫面臨裁罰

雲林子不良於行求父了結餘生 留遺書自白久病厭世

視線死角釀禍！楊梅女騎士遭聯結車捲入車底當場輾斃

相關新聞

台南8旬老翁騎車疑不慎跌落溪中溺斃 警釐清原因

82歲翁姓老翁今騎機車行經台南市新市區崙頂一號橋，疑不慎跌落橋下潭頂溪，被發現時已溺斃，案由警方深入調查中。

不忍兒哀求...雲林父忍痛一刀了結子命 涉加工自殺罪無保請回

雲林縣斗六市昨天發生一名父親協助久病厭世的兒子自殺悲劇，25歲張姓男子多年前車禍後，精神狀態不佳，數次尋短未遂，日前哀求...

九把刀岳母接種AZ疫苗4天過世 檢方相驗已解剖查死因

作家九把刀今在臉書寫下長文，指岳母打完AZ疫苗後，相隔4天就身體不適過世，悲痛說「感激她用盡一生的愛陪伴我們」，也提到「...

影／嘉義民雄一大學校外租屋火警 2女1男受困獲救

嘉義縣民雄鄉文隆村一處民宅，今天下午1時冒出熊熊濃煙，住戶趕緊撥打119求救，警消趕抵現場發現3人受困，所幸最終成功救出...

差9歲姊弟戀她懷疑被嫌棄　持筷自傷頭、臉刮傷送醫

高雄市楠梓區陳姓女子今天上午疑似跟同住丁姓男友因感情糾紛，陳女一氣之下拿筷子傷害自己頭部、臉部，丁男從後方阻止陳女也因此...

身聲劇場吳忠良辭世 李永得悼：傳達最純粹的表演能量

身聲劇場團長吳忠良9日下午因車禍意外辭世，享年48歲。其一生致力於探索身體與聲音的力量與美感，為台灣當代表演藝術的重要推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。