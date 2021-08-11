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自稱竹聯幫捍衛隊大哥 男羈押期滿又揪眾暴力討債

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

30歲陳姓男子自稱竹聯幫捍衛隊大哥，涉嫌暴力討債、勒索，曾駕車衝撞被害人，押到公墓中毆打，也曾介入環南市場自治會內部紛爭，台北市警方昨天將陳男及同夥共7人查緝到案，詢後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。

警方調查，以陳嫌為首的犯罪團體，今年3月就曾被台北市警局刑警大隊查獲，羈押期滿後不知悔改，繼續暴力討債，經常在台北市糾眾鬧事，所涉暴力討債案件不只一件。

陳男等人平時自稱竹聯幫捍衛隊萬華分會會長，活躍於台北市萬華區、新北市蘆洲區，去年1月曾借2萬元給友人，隨後要求每月繳清8000元利息，對方繳不出錢，陳就將對方押到公墓中毒打，並強逼對方喝下6公升飲水。

陳等人今年6月為排解與另名被害人之間的買賣糾紛，凌晨時分駕駛一輛汽車衝撞被害人，致其腳趾骨折，陳隔天又到台北市內湖區圍堵被害人，將他押到新北市泰山區偏僻處毒打。

警方指出，陳男等人先前因想要承包環南市場部分工程不成，今年1月中旬跑到環南市場自治會理論，當時自治會陳姓主委說「沒辦法做主」，陳男等人就在自治會中翻桌鬧事。

警方昨天上午到陳男位於新北市蘆洲區的住處攻堅逮人，查獲棍棒、手機、模擬槍及本票等證物，詢後依法送辦。

昨起為市刑大偵七隊隊長許永益、內湖分局偵查隊隊長劉宗仁、市刑大大隊長陳明君、萬華分局偵查隊長陳偉仁。記者李隆揆／翻攝
昨起為市刑大偵七隊隊長許永益、內湖分局偵查隊隊長劉宗仁、市刑大大隊長陳明君、萬華分局偵查隊長陳偉仁。記者李隆揆／翻攝
警方昨天將陳男及同夥共7人查緝到案，詢後依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
警方昨天將陳男及同夥共7人查緝到案，詢後依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
警方在陳男住處查獲棍棒、手機、模擬槍及本票等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在陳男住處查獲棍棒、手機、模擬槍及本票等證物。記者李隆揆／翻攝

環南市場 竹聯幫

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