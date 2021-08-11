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男警遭控逼小女警下跪5秒 雙方出庭警察陪同護駕

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

已婚男警馬偉哲2019年間糾纏一名女警，被對方指控在郵局外拉扯，又在北投分局外強逼下跪。今天士林地方法院開庭，雙方都在警察陪同下出庭，法庭上各說各話，法官認定女子下跪5秒鐘，全案辯論終結，9月8日宣判。

馬姓警員從北投分局警備隊，調往士林分局永福派出所服務，所長今天親自陪同全程旁聽，庭後所長也稱依照程序陪同。女子則是在今年6月離職，因害怕與馬處在同一空間，除了有2名永明派出所前同事，義氣相挺，還有2名男姓友人護駕，法院安排她在指認室作證。

起訴指出，馬男2019年5月18日在郵局外拉扯女子，同年9月9日在北投分局外，拉防彈背心、潑飲料、逼下跪，因感情糾紛涉犯2起妨害自由罪，日前法庭勘驗監視器畫面，認定女子下跪並非5分鐘，而僅在人行道下跪5秒。

女子稱「他要讓我在同事面前難堪」，從石牌捷運站到永明派出所，整路拉拉扯扯，嗆聲「不去沒關係，拿去派所給同事知道」，她只好抓著郵局的門把。馬卻一直拉甚至拿走包包，把物品傾倒在派出所值班台上。

從警11年的馬男以無罪答辯，他聲稱，女子要看他的手機內與老婆的對話，不給看就搶走手機，她還要衝到人行道，為了確保她的安全，才會強拉她至派出所。馬還稱，如果不讓她走，怎麼還會拉她到派出所。

馬在法庭上解釋，7月19日接到女子來電借9萬元，二話不說就借她，事後問她有沒有錢？女子竟稱，有「只是要看你怎麼對我」，因為不高興，才叫她過來分局，潑她無糖綠茶，後來因為不想要這樣下去，才會把她拉到督察組。

馬聲稱，潑無糖綠案一罪不兩罰，去年9月已遭法院簡易判決，依以強暴犯公然侮辱罪，判處拘役40天，判決效力包含整天行為。

法官問女子，為何需聽從馬的指示、動作？女子證稱，自己是剛畢業的小菜鳥，馬是資深學長，警界有學長學弟制度，剛開始都會聽從他的話，但後來有所違背，馬竟然在深夜踹女警寢室，叫她滾出來。

女子回想，在分局外下跪只有1次。從2019年5月18日至同年9月9日，兩人很少聯繫，9月9日下午接到馬的電話稱「5分鐘不到北投分局側崗，就要你好看」，因為長期遭受他脅迫式言語對待，就在執勤時到達分局外。

女子指控「他一陣暴怒、我一頭霧水」，被他逼迫在人行道下跪，又遭拉扯防彈背心，拖進北投分局側門崗花圃，坐在花圃，當時雖有帶著安全帽，但馬用手巴頭，還用飲料潑臉2次，談話過程中，腦子一片空白，隨後又遭拉防彈背心，帶到督察組。

法官問「你用手拿掉眼鏡擦臉，是擦淚水還是擦掉飲料？」女子回覆，都有，當時防彈背心以上全濕。

檢察官補充論告，不論馬因人際交往誤會而與女子有所紛爭，依社會常情知悉違反女子意志，強行帶女子到永明派出所，又在工作時間要求女子在分局與其溝通，縱容有說明必要，也超乎一般理性處理態度，且有羞辱他人狀況。

法官諭知，全案辯論終結，今年9月8上午11時宣判。庭後，張女在4名壯漢保護下，搭上計程車離去，馬則在永福派出所長陪同下，步出法庭。

媒體提問馬？全案已辯論終結，希望法官怎麼判決？馬稱，在庭上都講了，拒絕採訪，後續也透露，「你們都被她利用了」。此案刑附民事求償，她還主張媒體報導此事是二度傷害，拿出今年4月的診斷證明書，一併求償30多萬元。

男警在所長（右下）陪同下出庭。記者蕭雅娟／攝影
男警在所長（右下）陪同下出庭。記者蕭雅娟／攝影
男警今天以無罪答辯，認為是保護女子避免衝到馬路上，才把人帶往派出所。記者蕭雅娟／攝影
男警今天以無罪答辯，認為是保護女子避免衝到馬路上，才把人帶往派出所。記者蕭雅娟／攝影
女子在4名男子陪同下出庭，其中2人是北投警察。記者蕭雅娟／攝影
女子在4名男子陪同下出庭，其中2人是北投警察。記者蕭雅娟／攝影

北投 警察 公然侮辱

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