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住警器怎麼裝哪才能增加逃生時間？ 消防員：最好多裝

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市三峽民生街今日凌晨發生火警，造成3死4命危，起火點疑似為客廳靈堂，雖「住警器」有響，但疑似沒發揮預期效果。新北市消防局第五大隊表示，許多民眾家中都只有客廳有安裝住警器，但人若是在睡夢中，有可能聽不到房門外的警報聲響，建議大家能多買住警器，在每個房間內都安裝一個住警器，才能爭取更多逃生時間。

第五大隊消防員表示，只要有些許濃煙，住警器就會感應到，發出警報聲，因此住警器最大用途就是在初期火災就以聲響提醒民眾，趕緊逃命。

消防員提到，現在高樓層房子會設置火警式系統設備，能夠利用濃煙或是溫度來感應火災，若房子沒有的話就建議安裝住警器，消防局有提供每戶一個免費的住警器，許多人都會安裝在客廳，不過只安裝一個住警器其實是有風險的。

消防員指出，如果民眾把住警器安裝在客廳，這樣晚上睡覺時，可能會因為房門關上，加上冷氣聲等雜音，導致民眾聽不到客廳得住警器警報聲，錯過最佳逃生時機。

消防員表示，還是建議民眾能夠在家中所有房間裝設住警器，這樣不管家中哪個地方發生火災，住警器都會在第一時間發出警報，增加民眾逃生時間與機會。

新北市消防局隊員建議，民眾應該在各個房間安裝住警器，才能第一時間聽到警報，增加逃生時間。圖／新北市消防局提供
新北市消防局隊員建議，民眾應該在各個房間安裝住警器，才能第一時間聽到警報，增加逃生時間。圖／新北市消防局提供

消防員 火災

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