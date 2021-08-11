影／嘉義民雄一大學校外租屋火警 2女1男受困獲救

嘉義縣民雄鄉文隆村一處民宅，今天下午1時冒出熊熊濃煙，住戶趕緊撥打119求救，警消趕抵現場發現3人受困，所幸最終成功救出無人傷亡，警方在起火點附近發現一名精障女子，對方有對犯行坦言不諱，表示正在燒衣服，詳細起火原因，警消正深入調查。

縣消指揮中心今天下午1時20分獲報，指民雄鄉文隆村鴨母沓一間民宅4樓傳出火警，隨即派出雙福、民雄分隊救護消防車趕往現場。

警消趕抵現場，發現5樓2女1男受困，當時走廊煙霧瀰漫，警義消挨戶敲門，確認有沒有人在裡面，接著分發氧氣面罩後逐一救出，3人無受傷，預防性送往嘉義基督教醫院。

警方於4樓起火點發現一名24歲患有精神疾病女子，據在地村長轉述，該女對縱火坦言不諱，表示當時在燒衣服，目前正由民興派出所員警進一步偵訊。

當地村長表示，該女領有輕度精神障礙證明，父親罹癌住在菁埔村，現與母親同住；母親在太保工業區電子廠上班，平時都放任女兒在村里間走動。