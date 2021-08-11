「身聲劇場」團長車禍昏迷多日去世 檢察官指示驗車

國內知名表演藝術團體「身聲劇場」的創辦人兼團長吳忠良，3日在新北市三芝山區發生車禍腦部重創，手術後昏迷數日不幸於9日離世，享年48歲。檢察官指示警方將肇事車輛送交車廠鑑定，進一步調查是機械故障或人為疏失。

據了解，身聲劇場原本駐地在淡水河畔「竹圍工作室」，後因土地被劃為淡北快速道路預定地，劇場暫時搬遷至淡水老街的藝術工坊3樓，空間比較小。吳忠良便從去年開始，不斷為劇場尋覓更好的排演場地與駐地空間而奔波。

3日他和2名藝術家朋友，共乘1輛休旅車到三芝地區看場地，返程約下午4時45分疑因煞車失靈，在陳厝坑山區衝出路面撞進樹叢裡。包括駕駛與坐在右前座的朋友，2人身上繫著安全帶，在車輛撞樹停下之後都只有輕微擦撞傷，轉身查看卻發現原本單獨坐在後座的吳忠良不在車內。

後來發現他昏迷躺在路邊，因腦部重創，手術後仍陷入重度昏迷，9日下午2時許宣告不治。劇團表示近日協助吳忠良雙親從大馬趕抵台灣，目前仍在防疫旅館隔離，家屬與劇團協議決定延遲至今天才向各界公告他過世的訊息。

而吳忠良當天乘坐朋友的休旅車，是2014年出廠，車齡大約7年。事故地點雖是下坡路段，但坡度並不算太陡，車輛衝出道路撞進樹叢的距離不長，車損情況不算很嚴重、集中在車頭部位。

從車禍現場和車損程度綜合判斷，車輛失控撞擊力道並不算太劇烈。吳忠良當時是自行開門跳車？還是未繫安全帶被拋出車外？因事發突然，前座2人都難以清楚說明撞擊瞬間，背後的狀況。

檢察官初步勘驗之後，指示警方將車輛送交專業車廠鑑定，以便調查釐清是機械故障或人為疏失釀成車禍。

吳忠良畢業於馬來西亞藝術學院戲劇系，1998年與幾名劇場工作者在台灣成立身聲演繹社，2008年更名為「身聲劇場」，是國內少數的音樂肢體劇場，以樂器演奏結合肢體戲劇、傀儡視覺等展現多元風格，震耳鼓樂搭配豐富表情與肢體動作的表演，令人印象深刻。