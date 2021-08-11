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九把刀岳母接種AZ疫苗4天過世 檢方相驗已解剖查死因

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

作家九把刀今在臉書寫下長文，指岳母打完AZ疫苗後，相隔4天就身體不適過世，悲痛說「感激她用盡一生的愛陪伴我們」，也提到「希望提醒打疫苗的大家，如果身體有嚴重不適，一定不能輕忽」。桃園地檢署相驗後，上周四已會同法醫解剖，需待解剖報告出爐進一步釐清死因。

經調查，九把刀的岳母（57歲）7月26日接種AZ疫苗後回家休息，相隔4天在30日出現身體不適症狀，當天下午2點多就躺臥在沙發上昏迷，家屬發現立刻報案送醫，但經搶救仍回天乏術，轄區警方獲報初步排除有外力介入，並報請檢方相驗。

桃園地檢署指出，接獲報驗後因檢察官認為有解剖必要，已經於上周四與法醫解剖，但至於和施打疫苗有無關聯，或其他死亡因素等，目前仍無法斷定，必須等解剖報告出爐後進一步釐清。

九把刀也在臉書指出，悲劇沒發生在自己身邊，就只是一個單純的低又更低的機率，但對我們家來說，媽媽的離去是一生巨大的遺憾。

九把刀也對大眾提醒，如果身體有嚴重不適，一定不能輕忽，自己將症狀簡化成暫時的副作用，特別是背部劇痛加暈眩，拜託一定要立刻！馬上！冷靜地去醫院請專業醫生確認狀況。

九把刀今天在臉書指出岳母接種AZ疫苗後4天身體不適死亡。圖／截取自九把刀臉書
九把刀今天在臉書指出岳母接種AZ疫苗後4天身體不適死亡。圖／截取自九把刀臉書

AZ疫苗 桃園

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