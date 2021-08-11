影／神秘紙箱丟門口民怕怕 警聞訊險通報防爆小組

神秘包裹出現家門口！台中市廖女發現工廠門口有陌生包裹，擔心拿進工廠檢視會有風險或被詐騙，報警處理。警方聽民眾描述，一度討論是否找防彈小組「拆彈」，巡佐許信偉認為鄉下地方單純，應該不至於出現電影情節，到場查看，原來是送貨員忙中遺落的包裹，警方聯繫上送貨員領回包裹，虛驚一場。

「警察先生，我們工廠出現一個奇怪包裹！」上周二(3日)，台中市警局第五分局東山所接獲報案，廖女說工廠門口旁被丟置一個紙箱包裹，擔心是詐騙集團或包裹內有風險，員工只敢遠觀，不敢將包裹拿進場內查看。

東山所巡佐許信偉、警員邱國峰聽完民眾描述，兩人也透露緊張，一度討論陌生包裹是否要通報防爆小組？但經驗十足的許員思考後認為，該社區住宅為主，相對單純，先到場查看再做判斷，無須庸人自擾。

巡佐許信偉說，現場查看是一只紙箱包裹，約印表機大小、重約1公斤，他檢視外包裝有快遞公司聯絡方式，經電話連絡詢問，原來是廖姓快遞司機整理貨品遺漏在現場的包裹，並非可疑或詐騙包裹。

廖女鬆一口氣說，以前看過新聞，有人會隨便放置物品在他人家門或是車上，等有人碰觸後，突然出現嚷嚷物品減少或毀損等情形來詐欺，害怕工廠門口的包裹是詐騙或危險物品，才會報警處理。

警方將包裹帶回派出所，廖姓快遞員急忙到東山所領回物件，感謝警方尋獲包裹，他要繼續送貨上路。