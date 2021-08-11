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線上支付不智慧 女熱天抱嬰困停車場 雙倍繳費才能離場

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

為讓民眾更方便進出停車場北市停管處近年來也在自營公有停車場推行智慧化服務，但有民眾反映使用北市府推出的智慧支付平台pay.taipei支付停車費仍被困在停車場，最後繳了雙倍費用才開出閘門。停管處回應，該民眾沒有完成線上繳費方式，卻接獲繳費成功通知，後續會再了解、精進系統。

有民眾指出，她在東湖國小停車場停2天後要取車，利用pay.taipei智慧繳費平台，線上繳交890元停車費，卻無法開出閘門，詢問管理室卻得到沒有繳費記錄，要以現金繳費才能放行，因當天身上沒有足夠現金，只能帶著不到1歲的嬰孩，在大熱天中尋找超商領錢再回到管理室繳費，最終付了1780元才順利離開停車場。

民眾爆氣表示，打1999只得到後續還要確認才能退款，錢就這樣莫名其妙被扣住，詢問該停車場管理室後續退費機制，卻被告知需附上銀行扣款交易的紙本明細才能退款，還說類似的情況已經不是第一次了，讓她覺得這樣的機制根本擾民，一點也不智慧化。

停管處長李昆振解釋，經了解，該民眾在東湖國小停車場以掃QR碼方式進行線上繳費，疑似系統連線有問題，扣款等待時間過長，民眾最後按下取消，但扣款銀行仍發出繳費成功訊息，當下也沒將扣款紀錄回傳給停車場管理室，民眾到管理室查詢時，才會查不到該筆扣款紀錄，事實上，該民眾確實沒有付款成功。

「絕對沒有要推卸責任」李昆振說，一定不會讓民眾重複付款，民眾若有疑慮，可以等下期銀行賬單出來後查證，一般來說，北市公有停車場除了提供線上多元支付外，民眾也可選擇悠遊卡支付或現金付款；對於管理室說並非第一次發生這種問題，會再了解是否還有類似情況。

東湖國小的智慧繳費系統是去年10月上線，檢視今年8月初的繳費紀錄，都沒有民眾重複繳款的問題，有關民眾的繳費資訊，停管處表示，會先經由資訊局平台回傳到停管處後台確認，最後再經由資訊局平台傳到第三方支付扣款。

李昆振表示，若真的發生民眾線上繳費成功，卻在超商二次繳費，重複繳費都會留下紀錄，停管處會將線上扣款的費用退還給民眾，「完全不需要出示任何紙本證明」；至於為何沒完成付費流程，扣款銀行卻發出繳費成功訊息，後續會再精進智慧支付系統，也會要求扣款銀行發出退款成功訊息。

有民眾反映使用智慧平台線上繳費卻失敗，最終付了雙倍費用才順利將車子開出停車場。圖／截自Google Map
有民眾反映使用智慧平台線上繳費卻失敗，最終付了雙倍費用才順利將車子開出停車場。圖／截自Google Map

停車場 北市 超商

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