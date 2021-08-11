線上支付不智慧 女熱天抱嬰困停車場 雙倍繳費才能離場

為讓民眾更方便進出停車場，北市停管處近年來也在自營公有停車場推行智慧化服務，但有民眾反映使用北市府推出的智慧支付平台pay.taipei支付停車費仍被困在停車場，最後繳了雙倍費用才開出閘門。停管處回應，該民眾沒有完成線上繳費方式，卻接獲繳費成功通知，後續會再了解、精進系統。

有民眾指出，她在東湖國小停車場停2天後要取車，利用pay.taipei智慧繳費平台，線上繳交890元停車費，卻無法開出閘門，詢問管理室卻得到沒有繳費記錄，要以現金繳費才能放行，因當天身上沒有足夠現金，只能帶著不到1歲的嬰孩，在大熱天中尋找超商領錢再回到管理室繳費，最終付了1780元才順利離開停車場。

民眾爆氣表示，打1999只得到後續還要確認才能退款，錢就這樣莫名其妙被扣住，詢問該停車場管理室後續退費機制，卻被告知需附上銀行扣款交易的紙本明細才能退款，還說類似的情況已經不是第一次了，讓她覺得這樣的機制根本擾民，一點也不智慧化。

停管處長李昆振解釋，經了解，該民眾在東湖國小停車場以掃QR碼方式進行線上繳費，疑似系統連線有問題，扣款等待時間過長，民眾最後按下取消，但扣款銀行仍發出繳費成功訊息，當下也沒將扣款紀錄回傳給停車場管理室，民眾到管理室查詢時，才會查不到該筆扣款紀錄，事實上，該民眾確實沒有付款成功。

「絕對沒有要推卸責任」李昆振說，一定不會讓民眾重複付款，民眾若有疑慮，可以等下期銀行賬單出來後查證，一般來說，北市公有停車場除了提供線上多元支付外，民眾也可選擇悠遊卡支付或現金付款；對於管理室說並非第一次發生這種問題，會再了解是否還有類似情況。

東湖國小的智慧繳費系統是去年10月上線，檢視今年8月初的繳費紀錄，都沒有民眾重複繳款的問題，有關民眾的繳費資訊，停管處表示，會先經由資訊局平台回傳到停管處後台確認，最後再經由資訊局平台傳到第三方支付扣款。