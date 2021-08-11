影／單身女臨櫃匯款給美國醫生男網友 行員機警阻詐

新北市呂姓女子今年8月初透過網路結識在美國從事醫生的男網友，對方以銀行帳戶有問題，無法正常收款，拜託呂女昨天到銀行匯款新台幣1萬元，協助「測試」是否功能正常，但收款帳戶卻是同家銀行台中分行，讓行員驚覺有異，會同新北警方成功阻詐。

呂姓女子今年8月初在網路上結識一名外國網友，兩人相談甚歡，呂女迅速墜入愛河，前幾天該名男網友稱他的帳戶有問題，無法正常收款，請呂女提供帳戶並要求於10日去銀行臨櫃匯款，服務行員關懷提問時，察覺有異，認為呂女應是被詐騙集團盯上，趕緊通報轄區海山警分局員警到場協助攔阻，成功替她擋下匯款，沒有白白損失辛苦賺的血汗錢。

警方表示，呂女於今年8月初在臉書認識該名自稱在美國當醫生的男網友，又互加通訊軟體，男網友親暱的以「親愛的」稱呼她，時時噓寒問暖，讓她無法自拔的陷入愛情陷阱；前幾天對她說帳戶出了問題，導致公司獎金無法匯入，請她幫忙測試匯款到別的帳戶，呂女一時意亂情迷，想幫忙情郎，昨天上午到板橋新板特區的中國信託銀行臨櫃欲匯款1萬元到該銀行台中分行的帳戶內。

呂女填好單據匯款時，機警的行員進行關懷提問，詢問呂女是否認識受款帳戶持有人，呂女回答不認識，見雙方通訊軟體對話內容，且對方均使用簡體字，而對方提供的匯款銀行帳戶竟是該銀行台中分行的帳戶，讓行員直覺呂女遭到詐騙，趕緊通知轄區海山派出所警方到場協助。員警到場後檢視呂女的通話紀錄與匯款帳號，一看就是愛情詐騙老梗，苦勸後呂女才醒悟，並請行員馬上停止匯款手續，成功替呂女守住荷包，避免損失。