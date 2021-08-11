影／利用外送平台盜刷獲利數百萬 新聞女主播也受害
以吳姓男子為首詐騙集團涉嫌利用外送平台盜刷購買大批民生物資再轉賣圖利，不法盜刷金額高達800多萬元，就連新聞台女主播也受害，新北市刑大日前循線逮吳男等4人到案，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
新北市刑大偵四隊日前接獲金融機構報案指出，近日接到客戶致電反映信用卡疑遭盜刷，經統計近三個月內在疫情期間有近百名信用卡客戶遭盜用，並在某特定外送平台完成近千筆交易，損失金額達800餘萬元，而盜刷商品多為雞精、奶粉、尿布及衛生紙等民生用品。
「我整個慌了耶！」就連電視新聞台一名女主播於今年4月也發現信用卡3度遭盜刷，到新北市派出所報案後，女主播在臉書留言透露遭盜刷過程，指稱自己使用foodpanda有綁信用卡，突然手機有mail通知foodpanda叫她去取貨，金額只有少少的359元，她才剛驚覺有異狀時，第二筆盜刷又進來了，而且這次被狂刷2689元，當她發現取貨地點為天母時，更加確定自己是遭到盜刷，結果第三筆盜刷又進來，被盜刷了2789元。
經警方深入追，主嫌吳姓男子（34歲）原在通訊行工作，近期發現因新冠肺炎疫情期間，民眾使用外送平台購買民生用品頻率大增，竟利用知名外送平台系統綁定手機門號漏洞，藉機盜刷被害人信用卡購買大量民生物資，再過團購網路平台等以5折低價方式轉賣圖利，初估三個多月來有多名被害人受害，不法獲利近400萬元。
新北市刑大偵四隊組成專責小組報請新北地檢署檢察官鄭心慈指揮偵辦，經長達二個月跟監蒐證，掌握具體事證，鎖定以嫌犯吳男為首的盜刷集團涉有重嫌，8月2日展開收網行動，專案小組兵分多路分別於基隆、台北、三重、新莊等地同步拘捕吳男和負責收貨及送貨的黃男（62歲）、倪女（50歲）、李男（33歲）等4名犯嫌到案，並在三重一處倉庫，查扣雞精、奶粉、尿布及衛生紙等盜刷購物的民生物品，警詢後依詐欺罪嫌將4 人移送新北地檢署偵辦。
新北市警局指出，疫情期間全國投入防疫工作之際，詐騙手法層出不窮，尤其利用民眾增加網路購物消費模式，以假網購或竊取個資盜刷等方式，讓民眾深受其害，新北市刑大這次查獲以吳嫌為首的盜刷集團，確保民眾網路購物安全，保障民眾權益，警方將持續追查幕後首腦。驚中方呼籲民眾如遇到外送平台盜刷情況，首先要即時向銀行聯繫掛失或停卡，主動聲明為「爭議帳款」，並配合銀行調查，同時將訂單資訊、消費紀錄、配送資訊等截圖存取，保全證據，並向警方報案，以利警方後續調查。
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