影／台中南區工人疑安全繩斷掉 跌3尺深地下室頭部挫傷

台中市南區東興路一段、樹義一巷的建築工地，今天上午11時許傳出工安意外，一名工人在工地施工時，疑因安全繩斷掉，導致工人跌落3公尺深的地下室施工區域，消防隊獲報到場後，將工人吊掛上地面，幸好工人僅有頭部撞到石頭，有擦挫傷流血、腰部疼痛，無生命危險，全案將通知台中市勞檢處，查明是否涉及工安疏失。

台中市消防局在今天上午11時許獲報，台中市南區東興路一段和樹義一巷的建築工地，有工安意外，南屯消防分隊到場時，發現李姓工人（46歲）躺在約3公尺深的建築工地的地下室施工區域，消防隊利用器材，將李吊掛上地面，經初步檢傷，李的左額頭撞到地面石頭，有擦挫傷流血，李也說腰部疼痛，無法移動。

消防員擔心李有內出血的狀況，將李送往中山醫學大學附設醫院治療，暫無生命危險。