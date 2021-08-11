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國道二次事故頻傳致死傷 有半數發生在雨天

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

圖為國道示意圖。非新聞當事車輛。報系資料照
圖為國道示意圖。非新聞當事車輛。報系資料照

中南部近日來大雨不斷，也造成國道車禍頻傳。根據高公局統計，今年截至8月上旬，國道已有4件因二次事故致死意外發生，共造成5人死亡，其中有2件發生在雨天。高公局提醒，雨天行車要小心駕駛，務必保持行車距離，若發生事故或車輛故障，切勿在車上或路上逗留。

高公局表示，今年7月20日凌晨，在國1南向352.7公里，一輛自小客車因天雨路滑自撞橫停路中，駕駛下車求援，乘客則在車內副駕駛座等候，不料隨後1輛小客車因閃避不及追撞導致乘客重傷身亡。

此外，今年8月7日，國3北向120.9公里處，也發生1起自小客車於雨中自撞護欄暫停於車道上，駕駛及2名乘客雖全部下車，但因未在護欄外待援，隨後1輛小貨車撞及該自小客車，導致2死1傷悲劇。

高公局表示，高速公路車速快，駕駛人所需的應變視距較長，行車途中若遇緊急狀況，應儘可能滑行至路肩，並開啟危險警告燈、於車輛後方50至100公尺處豎立車輛故障標誌；倘若車輛無法滑行至路肩而停放於車道時，則應開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處擺放車輛故障標誌。

高公局表示，待援期間，車上所有人員都應下車至護欄外或安全處所，並「面向車道」隨時警戒來車，在確定身處安全地點後，立即撥打1968或110求援。

高公局表示，夏季高溫炎熱，午後多有雷陣雨，今年6月起，常有用路人於雨天未保持安全車距，釀成多起追撞事故。提醒用路人行車前務必檢查胎紋胎壓，途中若遇下雨，應開啟車頭大燈；能見度不佳時，應再啟亮後霧燈或危險警告燈，以警示後方來車，並適當減速及保持較長的跟車距離。

車道 國道

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