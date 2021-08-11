夜潛台東大學辦公室只為用電腦 男子被判拘役20日
台東市宋姓男子今年5月夜間潛入台東大學台東校區辦公室，未竊取任何物品，只是使用電腦上網直到被發現，他聲稱只是為了上網使用電腦，現場確無財物損失，讓眾人跌破眼鏡，台東地方法院依妨害自由罪名判他拘役20日。
今年5月中某日晚間，30多歲的宋姓男子潛入「台東大學東部生物經濟中心」主任辦公室，開啟上方氣窗，進入使用電腦，2個多小時後被校內加班的李姓人員發現，報案後當場查獲。
擔任廚師助理的宋姓男子先前曾因觸犯竊盜罪被判刑4月確定，去年6月中執行完畢，警方起初以為他是為了偷竊財物，但卻發現現場沒有任何財物損失，只有電腦被打開，令人錯愕。
法官認為，即使是為了使用電腦，也應循合法途徑處理，而不是任意侵入他人處所，判處拘役作為警戒。
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